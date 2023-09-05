https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-vuzy-kontrakt-stoimost-bez-izmeneniy-38581922.html
В Узбекистане стоимость контракта в вузах не повысят — Минвуз
В Узбекистане стоимость контракта в вузах не повысят — Минвуз
Сумма за обучение в государственных вузах останется такой же, как в прошлом учебном году. Размеры суперконтракта также не изменились, при оплате его до 15 октября действует 10% скидка.
2023-09-05T13:35+0500
2023-09-05T13:35+0500
2023-09-05T14:22+0500
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студенты
контракт
стоимость
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В 2023/2024 учебном году в государственных вузах Узбекистана не будут повышать стоимость контракта по всем направлениям обучения, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.Она останется такой же, как и в прошлом учебном году. Также в нем указано, что это сделано "для создания удобств и поддержки студентов и их родителей, а также с учетом платежеспособности населения".Годовая стоимость обучения на очной, заочной, вечерней и дистанционной формах обучения в бакалавриате и магистратуре указана в таблице.Без изменений останутся и размеры суперконтракта (дифференцированного платного контракта).Абитуриентам, не набравшим необходимые баллы для поступления, но изъявившим желание обучаться на основе суперконтракта, в порядке исключения разрешено оформить договоры с начала 2023/2024 учебного года. Они станут студентами после оплаты 50% от стоимости суперконтракта.При оплате суперконтракта до 15 октября действует 10% скидка.
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общество узбекистан вузы студенты контракт стоимость
общество узбекистан вузы студенты контракт стоимость
В Узбекистане стоимость контракта в вузах не повысят — Минвуз
13:35 05.09.2023 (обновлено: 14:22 05.09.2023)
Сумма за обучение в государственных вузах останется такой же, как в прошлом учебном году. Размеры суперконтракта также не изменились, при оплате его до 15 октября действует 10% скидка.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
В 2023/2024 учебном году в государственных вузах Узбекистана не будут повышать стоимость контракта по всем направлениям обучения, сообщает пресс-служба
министерства высшего образования, науки и инноваций.
Она останется такой же, как и в прошлом учебном году.
"В результате особого внимания главы нашего государства Шавката Мирзиёева к системе образования нашей страны, суммы контрактов на 2023/2024 учебный год по всем направлениям увеличены не будут", — говорится в сообщении.
Также в нем указано, что это сделано "для создания удобств и поддержки студентов и их родителей, а также с учетом платежеспособности населения".
Годовая стоимость обучения на очной, заочной, вечерней и дистанционной формах обучения в бакалавриате и магистратуре указана в таблице.
Без изменений останутся и размеры суперконтракта (дифференцированного платного контракта).
Абитуриентам, не набравшим необходимые баллы для поступления, но изъявившим желание обучаться на основе суперконтракта, в порядке исключения разрешено оформить договоры с начала 2023/2024 учебного года. Они станут студентами после оплаты 50% от стоимости суперконтракта.
При оплате суперконтракта до 15 октября действует 10% скидка.