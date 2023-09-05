https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-vuzy-kontrakt-stoimost-bez-izmeneniy-38581922.html

В Узбекистане стоимость контракта в вузах не повысят — Минвуз

В Узбекистане стоимость контракта в вузах не повысят — Минвуз

Сумма за обучение в государственных вузах останется такой же, как в прошлом учебном году. Размеры суперконтракта также не изменились, при оплате его до 15 октября действует 10% скидка.

2023-09-05T13:35+0500

2023-09-05T13:35+0500

2023-09-05T14:22+0500

общество

узбекистан

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контракт

стоимость

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В 2023/2024 учебном году в государственных вузах Узбекистана не будут повышать стоимость контракта по всем направлениям обучения, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.Она останется такой же, как и в прошлом учебном году. Также в нем указано, что это сделано "для создания удобств и поддержки студентов и их родителей, а также с учетом платежеспособности населения".Годовая стоимость обучения на очной, заочной, вечерней и дистанционной формах обучения в бакалавриате и магистратуре указана в таблице.Без изменений останутся и размеры суперконтракта (дифференцированного платного контракта).Абитуриентам, не набравшим необходимые баллы для поступления, но изъявившим желание обучаться на основе суперконтракта, в порядке исключения разрешено оформить договоры с начала 2023/2024 учебного года. Они станут студентами после оплаты 50% от стоимости суперконтракта.При оплате суперконтракта до 15 октября действует 10% скидка.

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