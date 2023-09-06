https://uz.sputniknews.ru/20230906/erdogan-peregovory-putin-sochi-kommmentariy-38623116.html

Как Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи

Как Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи

Президент Турции назвал переговоры с российским лидером в Сочи эффективными и комплексными.

2023-09-06T12:47+0500

2023-09-06T12:47+0500

2023-09-06T14:10+0500

в мире

сочи

турция

россия

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/06/38622628_0:0:1476:830_1920x0_80_0_0_2e3d0cce2c9eb732ae8259aa4db5a972.jpg

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным как продуктивные, сообщает РИА Новости. Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Глава РФ заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. В свою очередь, Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

сочи

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире сочи турция россия зерновая сделка реджеп тайип эрдоган владимир путин переговоры