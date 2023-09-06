https://uz.sputniknews.ru/20230906/erdogan-peregovory-putin-sochi-kommmentariy-38623116.html
Как Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Как Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Президент Турции назвал переговоры с российским лидером в Сочи эффективными и комплексными.
2023-09-06T12:47+0500
2023-09-06T12:47+0500
2023-09-06T14:10+0500
в мире
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турция
россия
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
переговоры
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным как продуктивные, сообщает РИА Новости. Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Глава РФ заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. В свою очередь, Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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в мире сочи турция россия зерновая сделка реджеп тайип эрдоган владимир путин переговоры
в мире сочи турция россия зерновая сделка реджеп тайип эрдоган владимир путин переговоры
Как Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
12:47 06.09.2023 (обновлено: 14:10 06.09.2023)
Президент Турции назвал переговоры с российским лидером в Сочи эффективными и комплексными.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным как продуктивные, сообщает РИА Новости
.
Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Глава РФ заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. В свою очередь, Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
"Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем", — заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания Кабмина.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил
, что Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.