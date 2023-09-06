https://uz.sputniknews.ru/20230906/gorod-doljen-slujit-narodu-sotni-let-mirziyoyev-novyy-tashkent-38612877.html
Этот город должен служить народу сотни лет — Мирзиёев о Новом Ташкенте
Этот город должен служить народу сотни лет — Мирзиёев о Новом Ташкенте
Презентация проекта генплана Нового Ташкента прошла накануне
2023-09-06T09:06+0500
2023-09-06T09:06+0500
2023-09-06T11:11+0500
узбекистан
новый ташкент
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
проект
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом генерального плана города Новый Ташкент, сообщает пресс-служба главы государства.Как отметили в ходе презентации, особое внимание в проекте уделили экологичности, комфорту и энергоэффективности, обеспечению гармонии активной экономической и социальной жизнедеятельности, рациональному соединению транспортных коммуникаций со столицей.Для реализации этого масштабного проекта выделено 19 тысяч 720 гектаров земли в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области. На первом этапе на площади 2,5 тысячи гектаров планируется построить жилье и объекты инфраструктуры для 100 тысяч жителей. Дирекцией привлечены ведущие зарубежные компании и на основе успешно апробированных в развитых странах практик разрабатываются генеральный план, отраслевые планы и целевые программы.Президент дал указания по завершению до конца года детализированного проектирования, определению проектировщиков и строительных организаций по объектам первого этапа.Сегодня в Ташкенте проживают и работают почти 5 миллионов человек. Строится много нового жилья и других объектов, увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Вместе с тем есть потребность в строительстве 20 тысяч квартир, более 40 школ, детских садов и поликлиник ежегодно. С учетом нынешних темпов урбанизации в ближайшие годы ожидается дальнейший рост населения.20 июля 2023 года было принято постановление президента о мерах по строительству города Новый Ташкент. В соответствии с ним образованы Координационный совет во главе с премьер-министром и дирекция. Введена должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ответственного за проект.Предусматривается, что Новый Ташкент будет "умным" и "городом-садом". В административном центре расположатся государственные ведомства, Университет Нового Узбекистана, библиотека, исторический музей, дворцы культуры. А также деловой и инновационный кварталы, кластеры образования, медицины и туризма. На территории площадью 420 гектаров будут созданы центральный парк, искусственные каналы и озера между кварталами, аллеи вдоль рек Чирчик и Карасу, а также условия для отдыха людей. Здесь же стартует проект "Зеленый пояс Ташкента".Проекты компонентов города разрабатываются 20 ведущими компаниями из таких стран, как Сингапур, Великобритания, Китай, Германия, Турция, Нидерланды, Южная Корея, ОАЭ.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев презентация проект генеральный план новый ташкент экологичность комфорт энергоэффективность социальная жизнедеятельность зарубежные компании
узбекистан президент шавкат мирзиёев презентация проект генеральный план новый ташкент экологичность комфорт энергоэффективность социальная жизнедеятельность зарубежные компании
Этот город должен служить народу сотни лет — Мирзиёев о Новом Ташкенте
09:06 06.09.2023 (обновлено: 11:11 06.09.2023)
Презентация проекта генплана Нового Ташкента прошла накануне. О проводимой работе президенту доложил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства — директор Дирекции по строительству города Новый Ташкент.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом генерального плана города Новый Ташкент, сообщает пресс-служба
главы государства.
Как отметили в ходе презентации, особое внимание в проекте уделили экологичности, комфорту и энергоэффективности, обеспечению гармонии активной экономической и социальной жизнедеятельности, рациональному соединению транспортных коммуникаций со столицей.
"За тридцать два года нашей независимости мы впервые строим такой город, привлекаем к этому передовые компании. Однако соответствуют ли наши сферы, стандарты? — поставил вопрос Шавкат Мирзиёев. — Они должны быть гармоничны современным проектам. Именно поэтому уже сейчас необходимо совершенствовать законы и стандарты в строительстве, энергетике, ирригации, транспорте и всех смежных областях в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами".
Для реализации этого масштабного проекта выделено 19 тысяч 720 гектаров земли в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области. На первом этапе на площади 2,5 тысячи гектаров планируется построить жилье и объекты инфраструктуры для 100 тысяч жителей.
Дирекцией привлечены ведущие зарубежные компании и на основе успешно апробированных в развитых странах практик разрабатываются генеральный план, отраслевые планы и целевые программы.
Президент дал указания по завершению до конца года детализированного проектирования, определению проектировщиков и строительных организаций по объектам первого этапа.
"Почему мы рассматриваем проект постепенно, раз за разом? Потому что этот город должен служить нашему народу сотни лет. Люди должны быть на первом месте, необходимо учесть и будущее строительство. Если первый этап будет реализован в совершенстве, это будет ориентиром", — сказал глава государства.
Сегодня в Ташкенте проживают и работают почти 5 миллионов человек. Строится много нового жилья и других объектов, увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Вместе с тем есть потребность в строительстве 20 тысяч квартир, более 40 школ, детских садов и поликлиник ежегодно. С учетом нынешних темпов урбанизации в ближайшие годы ожидается дальнейший рост населения.
20 июля 2023 года было принято постановление президента о мерах по строительству города Новый Ташкент. В соответствии с ним образованы Координационный совет во главе с премьер-министром и дирекция. Введена должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ответственного за проект.
Предусматривается, что Новый Ташкент будет "умным" и "городом-садом". В административном центре расположатся государственные ведомства, Университет Нового Узбекистана, библиотека, исторический музей, дворцы культуры. А также деловой и инновационный кварталы, кластеры образования, медицины и туризма.
На территории площадью 420 гектаров будут созданы центральный парк, искусственные каналы и озера между кварталами, аллеи вдоль рек Чирчик и Карасу, а также условия для отдыха людей. Здесь же стартует проект "Зеленый пояс Ташкента".
Проекты компонентов города разрабатываются 20 ведущими компаниями из таких стран, как Сингапур, Великобритания, Китай, Германия, Турция, Нидерланды, Южная Корея, ОАЭ.