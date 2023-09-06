https://uz.sputniknews.ru/20230906/nato-zapanikovalo-iz-za-strategicheskogo-udara-rossii--smi-38643667.html
НАТО запаниковало из-за стратегического удара России — СМИ
НАТО запаниковало из-за стратегического удара России — СМИ
Атаки российских дронов у границ страны, в ходящей в Североатлантический альянс, вызвали панику.
2023-09-06T21:35+0500
2023-09-06T21:35+0500
2023-09-06T22:05+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
украина
румыния
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38432104_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_b728527d4e534331a8486378d116ec1e.png
ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В НАТО началась паника из-за российских ударов по стратегическим объектам на территории Украины недалеко от границы с входящей в Альянс Румынией, пишет британская газета Express.По данным издания, в портах Рени и Измаил была поражена ключевая инфраструктура Киева.Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам" страны.В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники рассказал РИА Новости, что в Измаиле была уничтожена база техобслуживания украинского флота, где ремонтировались военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза.
россия
украина
румыния
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38432104_203:0:1249:784_1920x0_80_0_0_0880d81982d80f3d837d4cc9bc4892b1.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия специальная военная операция спецоперация сво румыния украина нато паника дроны
россия специальная военная операция спецоперация сво румыния украина нато паника дроны
НАТО запаниковало из-за стратегического удара России — СМИ
21:35 06.09.2023 (обновлено: 22:05 06.09.2023)
Атаки российских дронов у границ страны, в ходящей в Североатлантический альянс, вызвали панику.
ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik.
В НАТО началась паника из-за российских ударов по стратегическим объектам на территории Украины недалеко от границы с входящей в Альянс Румынией, пишет
британская газета Express.
"Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику", — говорится в статье.
По данным издания, в портах Рени и Измаил была поражена ключевая инфраструктура Киева.
"Объекты, расположенные на реке Дунай, превратились в жизненно важный транспортный узел республики", — пишет автор публиации.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам" страны.
В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники рассказал РИА Новости, что в Измаиле была уничтожена база техобслуживания украинского флота, где ремонтировались военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза.