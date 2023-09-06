https://uz.sputniknews.ru/20230906/nato-zapanikovalo-iz-za-strategicheskogo-udara-rossii--smi-38643667.html

НАТО запаниковало из-за стратегического удара России — СМИ

НАТО запаниковало из-за стратегического удара России — СМИ

Атаки российских дронов у границ страны, в ходящей в Североатлантический альянс, вызвали панику.

2023-09-06T21:35+0500

2023-09-06T21:35+0500

2023-09-06T22:05+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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украина

румыния

нато

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ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В НАТО началась паника из-за российских ударов по стратегическим объектам на территории Украины недалеко от границы с входящей в Альянс Румынией, пишет британская газета Express.По данным издания, в портах Рени и Измаил была поражена ключевая инфраструктура Киева.Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам" страны.В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники рассказал РИА Новости, что в Измаиле была уничтожена база техобслуживания украинского флота, где ремонтировались военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза.

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