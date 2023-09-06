https://uz.sputniknews.ru/20230906/rossiya-voyska-modul-berejok-38635146.html

Российские войска получили новую партию БМП-2М с модулем "Бережок"

Российские войска получили новую партию БМП-2М с модулем "Бережок"

Состав боевого модуля может уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на дальности до восьми километров.

2023-09-06T16:59+0500

2023-09-06T16:59+0500

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.Также он напомнил, что сегодня коллективы оборонных предприятий корпорации трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю.БМП-2М с боевым отделением "Бережок" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП). Модуль включает 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" по две ракеты на каждой. Это позволяет уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на расстоянии до 8 километров.Ранее Sputnik сообщал о том, что Черноморский флот может получить новый дрон-разведчик.

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