https://uz.sputniknews.ru/20230906/rossiya-voyska-modul-berejok-38635146.html
Российские войска получили новую партию БМП-2М с модулем "Бережок"
Российские войска получили новую партию БМП-2М с модулем "Бережок"
Состав боевого модуля может уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на дальности до восьми километров.
2023-09-06T16:59+0500
2023-09-06T16:59+0500
2023-09-06T17:06+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.Также он напомнил, что сегодня коллективы оборонных предприятий корпорации трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю.БМП-2М с боевым отделением "Бережок" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП). Модуль включает 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" по две ракеты на каждой. Это позволяет уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на расстоянии до 8 километров.Ранее Sputnik сообщал о том, что Черноморский флот может получить новый дрон-разведчик.
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в мире безопасность технологии россия ростех вооружение
Российские войска получили новую партию БМП-2М с модулем "Бережок"
16:59 06.09.2023 (обновлено: 17:06 06.09.2023)
Состав боевого модуля может уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на дальности до восьми километров.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
"Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность", — рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Также он напомнил, что сегодня коллективы оборонных предприятий корпорации трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю.
БМП-2М с боевым отделением "Бережок" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП). Модуль включает 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" по две ракеты на каждой. Это позволяет уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на расстоянии до 8 километров.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Черноморский флот может получить новый дрон-разведчик.