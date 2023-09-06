https://uz.sputniknews.ru/20230906/samarkand-laboratoriya-kitay-sentralnaya-aziya-arxeologiya-38620224.html
В Самарканде открыли международную лабораторию — что в ней будут изучать
В Самарканде открыли международную лабораторию — что в ней будут изучать
Крупный научный проект, направленный на исследование материалов, найденных при археологических раскопках на территории Узбекистана, реализуют под эгидой Всемирной туристской организации по инициативе Северо-Западного университета КНР.
2023-09-06T12:14+0500
2023-09-06T12:14+0500
2023-09-06T12:14+0500
туризм
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самарканд
китай
лаборатория
археологические раскопки
научные исследования
кости
животные
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Международном университете туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде в сотрудничестве с китайской провинцией Шэньси открыли совместную китайско-центральноазиатскую лабораторию по изучению человека и окружающей среды "Один пояс, один путь", сообщает министерство культуры и туризма.Этот крупный научный проект реализуют под эгидой Всемирной туристской организации (ВТО) и по инициативе Северо-Западного университета Китая. В лаборатории, площадь которой составляет почти 400 квадратных метров, можно изучать любые материалы, найденные в ходе археологических раскопок на территории Узбекистана.Она состоит из 2-х отделов, специализирующихся на анализе костных останков животных и проведении соответствующих биохимических исследований.С китайской стороны в самаркандский кампус Международной академии туризма уже доставлено лабораторное и спецоборудование на 1 млрд 587 млн. сумов.Ранее Sputnik сообщал о том, что нашли археологи в обнаруженном селе эпохи тимуридов — видео.
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туризм узбекистан самарканд китай лаборатория археологические раскопки научные исследования кости животные
туризм узбекистан самарканд китай лаборатория археологические раскопки научные исследования кости животные
В Самарканде открыли международную лабораторию — что в ней будут изучать
Крупный научный проект, направленный на исследование материалов, найденных при археологических раскопках на территории Узбекистана, реализуют под эгидой Всемирной туристской организации и по инициативе Северо-Западного университета КНР.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В Международном университете туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде в сотрудничестве с китайской провинцией Шэньси открыли совместную китайско-центральноазиатскую лабораторию по изучению человека и окружающей среды "Один пояс, один путь", сообщает
министерство культуры и туризма.
Этот крупный научный проект реализуют под эгидой Всемирной туристской организации (ВТО) и по инициативе Северо-Западного университета Китая.
В лаборатории, площадь которой составляет почти 400 квадратных метров, можно изучать любые материалы, найденные в ходе археологических раскопок на территории Узбекистана.
Она состоит из 2-х отделов, специализирующихся на анализе костных останков животных и проведении соответствующих биохимических исследований.
С китайской стороны в самаркандский кампус Международной академии туризма уже доставлено лабораторное и спецоборудование на 1 млрд 587 млн. сумов.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что нашли археологи в обнаруженном селе эпохи тимуридов — видео.