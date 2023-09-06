https://uz.sputniknews.ru/20230906/samarkandskiy-kukolnyy-teatr--teatr-obraztsova-sotrudnichestvo-38641455.html

Самаркандский кукольный театр будет сотрудничать с Театром Образцова

Самаркандский кукольный театр будет сотрудничать с Театром Образцова

Соответствующий меморандум подписали руководители двух театров Ферузбек Абдурайимов и Елена Булюкова.

2023-09-06T21:02+0500

2023-09-06T21:02+0500

2023-09-06T21:12+0500

узбекистан

россия

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общество

самарканд

театр

театр кукол

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Самаркандский областной театр кукол подписал меморандум о сотрудничестве с российским Академическим театром кукол имени С.В. Образцова, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.Подписи под документом поставили директор Самаркандского кукольного театра Ферузбек Абдурайимов и руководитель Театра имени Образцова Елена Булюкова.Напомним, Государственный академический театр кукол имени Образцова в настоящее время проводит гастроли в Ташкенте. В воскресенье труппа театра показала на сцене Узбекского национального театра кукол спектакль "Али-Баба и сорок разбойников" в рамках международного проекта "Русские сезоны".Гастроли российского кукольного театра продлятся до 10 сентября. За этот период юные узбекистанцы увидят постановки "Солнечный луч" (6+), "Турандот" (16+), "Старый сеньор и..." (16+) и "Необыкновенный концерт" (12+).Впервые гастроли театра в Ташкенте прошли в 2018 году.Напомним, что история Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова (ГЦТК) началась в 1931 году. Изначально это был театр на колесах. Один из первых спектаклей "По щучьему веленью" до сих пор в репертуаре и по-прежнему любим зрителями. В годы Великой отечественной войны театр стал играть для взрослых зрителей, для солдат на передовой и раненых в госпиталях. Именно в годы войны был задуман спектакль "Необыкновенный концерт", который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое количество зрителей по всему миру.Позднее, под непосредственным влиянием гастролей ГЦТК, были созданы государственные кукольные театры в ряде стран — Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии.Сегодня Театр Образцова — это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол.Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в Узбекистане в мае 2023 года.

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