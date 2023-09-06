https://uz.sputniknews.ru/20230906/ssha-obespokoyennost-kndr-postavki-orujiye-rossiya-38616351.html

США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию

США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию

Соединенные Штаты обеспокоены контактами РФ и КНДР по оборонной линии.

2023-09-06T11:07+0500

2023-09-06T11:07+0500

2023-09-06T12:11+0500

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вооружение

безопасность

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. США фиксируют подвижки в сфере военного сотрудничества РФ и КНДР, но продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.США неоднократно заявляли о вероятном сотрудничестве России с Ираном и КНДР по поставкам вооружений для использования на Украине.Накануне американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи Владимиром Путиным. Как утверждает издание, визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы скорой встрече Путина с лидером КНДР в рамках Восточного экономического форума, ответив на соответствующий вопрос журналиста, что "у нас нечего сказать вам по этой теме". Ранее Sputnik сообщал о том, что Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели военный парад — какую технику показала КНДР.

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