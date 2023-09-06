https://uz.sputniknews.ru/20230906/tashkent-gaz-otklyucheniye-6-sentyabr-2023-38614894.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

6 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-06T10:43+0500

2023-09-06T10:43+0500

2023-09-06T11:23+0500

узбекистан

ташкент

газ

ремонт

график отключений газа

общество

янгихаётский район

сергелийский район

махалля

улица

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Янгихаетского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 11.00 до 17.00:Сергелийский район:Янгихаётский район:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

узбекистан

ташкент

янгихаётский район

сергелийский район

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