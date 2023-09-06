https://uz.sputniknews.ru/20230906/tashkent-gaz-otklyucheniye-6-sentyabr-2023-38614894.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
6 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-06T10:43+0500
2023-09-06T10:43+0500
2023-09-06T11:23+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
график отключений газа
общество
янгихаётский район
сергелийский район
махалля
улица
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Янгихаетского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 11.00 до 17.00:Сергелийский район:Янгихаётский район:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
узбекистан
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узбекистан ташкент газ график отключения газа ремонт общество янгихаётский район сергелийский район махалля улица
узбекистан ташкент газ график отключения газа ремонт общество янгихаётский район сергелийский район махалля улица
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
10:43 06.09.2023 (обновлено: 11:23 06.09.2023)
6 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Сергелийского и Янгихаетского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба
столичного хокимията.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят с 11.00 до 17.00:
на улицах Обирахмат и У. Юсупова махалли "Кумарык";
на улице Ханабад махалли "Ханабадтепа";
на улицах Янги Турмуш и Дустлик махалли "Султанабад";
для трех оптовых потребителей.
на улице Ёркин Хает махалли "Олчазор";
на улице Шокир махалли "Бинокор";
для трех оптовых потребителей.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.