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https://uz.sputniknews.ru/20230906/tashkent-svet-otklyucheniye-sentyabr-2023-38613268.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
6 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-06T09:19+0500
2023-09-06T09:33+0500
узбекистан
ташкент
чиланзарский район
свет
электричество
ремонт
махалля
график отключения электричества
общество
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В среду в Чиланзарском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:С 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Козиробод”.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.
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ташкент
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узбекистан ташкент чиланзарский район свет электричество ремонт махалля общество график отключения электричества
узбекистан ташкент чиланзарский район свет электричество ремонт махалля общество график отключения электричества

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

09:19 06.09.2023 (обновлено: 09:33 06.09.2023)
© АО "Региональные электрические сети".Ремонтные работы на электрических сетях
Ремонтные работы на электрических сетях - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2023
© АО "Региональные электрические сети".
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6 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В среду в Чиланзарском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
С 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Козиробод”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.
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