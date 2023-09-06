https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistan-kontrol-lift-bezopasnost-38637581.html

В Узбекистане усилят контроль за безопасностью лифтов

В Узбекистане усилят контроль за безопасностью лифтов

Все категории лифтов и эскалаторов в республике должны будут проходить обязательный техосмотр не реже одного раза в год.

2023-09-06T18:08+0500

2023-09-06T18:08+0500

2023-09-06T18:33+0500

общество

узбекистан

лифт

безопасность

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане усилят контроль за безопасностью лифтов, соответствующий проект документа разработан Кабмином и вынесен на общественное обсуждение.Согласно документуС 1 декабря 2023 года планируют запретить ввоз импортных лифтов, эскалаторов, траволаторов (пассажирских конвейеров), промышленных систем воздушного охлаждения и промышленных отопительных котлов под таможенный режим "свободного обращения" без сертификата соответствия.При этом лифты в многоквартирных домах, а также во всех объектах, где предполагается установка лифтов, перед вводом их в эксплуатацию должны подключить к диспетчерской службе.С 1 января 2024 года при проектировании объектов строительства, финансируемых из госбюджета, необходимо в приоритетном порядке использовать лифты, эскалаторы, траволаторы, промышленные системы воздушного охлаждения и промышленные отопительные котлы, производимые в республике.До 1 января 2024 года будет организована работа по оказанию диспетчерских услуг в части мониторинга работы лифтов многоквартирных домов и обеспечения их бесперебойной эксплуатации во всех регионах страны.Также до 1 января 2024 года внедрят электронную программу контроля технического состояния лифтов, оперативного учета аварий и журнала учета используемых лифтов в многоквартирных домах.Совместно с министерством высшего образования, науки и инноваций, начиная с 2024/2025 учебного года, с учетом потребности в специалистах по обслуживанию лифтов, эскалаторов и траволаторов будет организована подготовка специалистов в этой области.Ранее Sputnik сообщал о падении лифта с людьми в одной из ташкентских многоэтажек.

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