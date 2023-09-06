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https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistan-nagrudnyy-znak-postanovleniye-38629644.html
В Узбекистане учредили нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони" — кому его будут вручать
В Узбекистане учредили нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони" — кому его будут вручать
Награда может быть вручена как гражданам республики, так и иностранцам. Также им выплатят единовременное денежное вознаграждение.
2023-09-06T15:21+0500
2023-09-06T16:15+0500
узбекистан
общество
нагрудный знак
медицина
здравоохранение
здоровый образ жизни
профилактика
постановление
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане Постановлением правительства учрежден нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони", сообщает Минюст.Согласно документу, нагрудным знаком будут награждать: Также в постановлении указано, что нагрудным знаком могут награждать лиц, не являющихся гражданами Узбекистана.Его будут вручать ежегодно накануне второго воскресенья ноября – Дня медицинского работника.Обладателям нагрудного знака выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 4 БРВ (1 млн 320 тысяч сумов).Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане будут награждать нагрудным знаком образцовые семьи.
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узбекистан общество нагрудный знак здоровый образ жизни здравоохранение профилактика постановление
узбекистан общество нагрудный знак здоровый образ жизни здравоохранение профилактика постановление

В Узбекистане учредили нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони" — кому его будут вручать

15:21 06.09.2023 (обновлено: 16:15 06.09.2023)
© Ҳуқуқий ахборотНагрудный знак “Халқ саломатлиги посбони”
Нагрудный знак “Халқ саломатлиги посбони” - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2023
© Ҳуқуқий ахборот
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Награда может быть вручена как гражданам республики, так и иностранцам. Также им выплатят единовременное денежное вознаграждение.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане Постановлением правительства учрежден нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони", сообщает Минюст.
Согласно документу, нагрудным знаком будут награждать:
представителей ведомств и организаций, а также общественности, внесших достойный вклад в то, чтобы здоровый образ жизни приобрел масштабы национального движения в стране;
граждан и спортивных тренеров, для которых физическая активность стала повседневной привычкой и популяризирующих ее среди населения;
граждан, добившихся положительных результатов в профилактике, искоренении и борьбе с вредными привычками, а также эффективно организующих общественный контроль;
лиц, создавших достаточные условия для здорового питания населения;
специалистов, добившихся успеха в профилактике заболеваний за счет обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия территории, чистоты и гигиены окружающей среды, формирования и закрепления у населения санитарно-гигиенических навыков;
представителей СМИ, подготовивших актуальные материалы, призывающие к устранению факторов риска и позитивному изменению образа жизни для профилактики хронических заболеваний;
медработников и других специалистов, внесших достойный вклад в развитие профилактической медицины и подготовку квалифицированных кадров в этом направлении.
Также в постановлении указано, что нагрудным знаком могут награждать лиц, не являющихся гражданами Узбекистана.
Его будут вручать ежегодно накануне второго воскресенья ноября – Дня медицинского работника.
Обладателям нагрудного знака выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 4 БРВ (1 млн 320 тысяч сумов).
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане будут награждать нагрудным знаком образцовые семьи.
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