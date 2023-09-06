В Узбекистане учредили нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони" — кому его будут вручать
15:21 06.09.2023 (обновлено: 16:15 06.09.2023)
© Ҳуқуқий ахборотНагрудный знак “Халқ саломатлиги посбони”
© Ҳуқуқий ахборот
Награда может быть вручена как гражданам республики, так и иностранцам. Также им выплатят единовременное денежное вознаграждение.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане Постановлением правительства учрежден нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони", сообщает Минюст.
Согласно документу, нагрудным знаком будут награждать:
представителей ведомств и организаций, а также общественности, внесших достойный вклад в то, чтобы здоровый образ жизни приобрел масштабы национального движения в стране;
граждан и спортивных тренеров, для которых физическая активность стала повседневной привычкой и популяризирующих ее среди населения;
граждан, добившихся положительных результатов в профилактике, искоренении и борьбе с вредными привычками, а также эффективно организующих общественный контроль;
лиц, создавших достаточные условия для здорового питания населения;
специалистов, добившихся успеха в профилактике заболеваний за счет обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия территории, чистоты и гигиены окружающей среды, формирования и закрепления у населения санитарно-гигиенических навыков;
представителей СМИ, подготовивших актуальные материалы, призывающие к устранению факторов риска и позитивному изменению образа жизни для профилактики хронических заболеваний;
медработников и других специалистов, внесших достойный вклад в развитие профилактической медицины и подготовку квалифицированных кадров в этом направлении.
Также в постановлении указано, что нагрудным знаком могут награждать лиц, не являющихся гражданами Узбекистана.
Его будут вручать ежегодно накануне второго воскресенья ноября – Дня медицинского работника.
Обладателям нагрудного знака выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 4 БРВ (1 млн 320 тысяч сумов).
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане будут награждать нагрудным знаком образцовые семьи.