https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistan-nagrudnyy-znak-postanovleniye-38629644.html

В Узбекистане учредили нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони" — кому его будут вручать

В Узбекистане учредили нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони" — кому его будут вручать

Награда может быть вручена как гражданам республики, так и иностранцам. Также им выплатят единовременное денежное вознаграждение.

2023-09-06T15:21+0500

2023-09-06T15:21+0500

2023-09-06T16:15+0500

узбекистан

общество

нагрудный знак

медицина

здравоохранение

здоровый образ жизни

профилактика

постановление

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане Постановлением правительства учрежден нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони", сообщает Минюст.Согласно документу, нагрудным знаком будут награждать: Также в постановлении указано, что нагрудным знаком могут награждать лиц, не являющихся гражданами Узбекистана.Его будут вручать ежегодно накануне второго воскресенья ноября – Дня медицинского работника.Обладателям нагрудного знака выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 4 БРВ (1 млн 320 тысяч сумов).Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане будут награждать нагрудным знаком образцовые семьи.

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