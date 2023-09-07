https://uz.sputniknews.ru/20230907/buxarskaya-oblast-zanyatost-mirziyoyev-prezentatsiya-38651064.html
К 2025 году в Бухарской области планируют полностью ликвидировать безработицу
К 2025 году в Бухарской области планируют полностью ликвидировать безработицу
До конца текущего года в регионе, где более 1 млн трудоспособного населения, создадут 250 тысяч рабочих мест.
2023-09-07T09:39+0500
2023-09-07T09:39+0500
2023-09-07T09:39+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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презентация
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Накануне Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по обеспечению трудоустройства жителей Бухарской области, сообщает пресс-служба президента.Для этого здесь есть все возможности. Так, в Бухаре действуют 11 хлопково-текстильных и зерноводческих кластеров, где планируют создать 94 тыс. рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве, в том числе 19 тыс. за счет развития надомного труда.В махаллях откроют 57 микроцентров в области промышленности, ремесленничества, надомничества, животноводства, торговли и обслуживания. В 98 сходах граждан с высоким уровнем безработицы планируют организовать малые швейные цехи.Речь шла и о введении в оборот в текущем году 15 тыс. гектаров посевных площадей. Эти земли предоставят населению для создания новых дехканских хозяйств путем проведения открытого электронного конкурса. Создать рабочие места предлагают и на базе государственных активов, выставленных на аукцион.В результате реализации этих мер, до конца года в регионе создадут 250 тыс. рабочих мест, а в 2023-2025 годах в Бухарской области планируют полностью ликвидировать безработицу.
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узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана презентация бухарская область рабочие места
узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана презентация бухарская область рабочие места
К 2025 году в Бухарской области планируют полностью ликвидировать безработицу
До конца текущего года в регионе, где более 1 млн трудоспособного населения, создадут 250 тысяч рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik
. Накануне Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по обеспечению трудоустройства жителей Бухарской области, сообщает пресс-служба
президента.
"В настоящее время в Бухарской области более 1 миллиона трудоспособного населения, из них 76 тысяч человек являются безработными. Каждый год на рынок труда приходят около 37 тысяч молодых человек. С учетом этого запланировано в 2023-2025 годах полностью ликвидировать безработицу в Бухарской области", — говорится в сообщении.
Для этого здесь есть все возможности. Так, в Бухаре действуют 11 хлопково-текстильных и зерноводческих кластеров, где планируют создать 94 тыс. рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве, в том числе 19 тыс. за счет развития надомного труда.
В махаллях откроют 57 микроцентров в области промышленности, ремесленничества, надомничества, животноводства, торговли и обслуживания. В 98 сходах граждан с высоким уровнем безработицы планируют организовать малые швейные цехи.
Речь шла и о введении в оборот в текущем году 15 тыс. гектаров посевных площадей. Эти земли предоставят населению для создания новых дехканских хозяйств путем проведения открытого электронного конкурса. Создать рабочие места предлагают и на базе государственных активов, выставленных на аукцион.
В результате реализации этих мер, до конца года в регионе создадут 250 тыс. рабочих мест, а в 2023-2025 годах в Бухарской области планируют полностью ликвидировать безработицу.