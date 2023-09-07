https://uz.sputniknews.ru/20230907/festival-etnosport-xiva-sportsmeny-strany-video-38670001.html

Хива готова к проведению международного фестиваля этноспорта — видео

Хива готова к проведению международного фестиваля этноспорта — видео

Среди спортсменов представители, в том числе Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Египта, России, Беларуси

2023-09-07T17:26+0500

2023-09-07T17:26+0500

2023-09-07T18:21+0500

узбекистан

хива

спорт

фестиваль

этноспорт

фестиваль этноспорта

россия

казахстан

кыргызстан

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Хиве 7 — 10 сентября проходит международный фестиваль этноспорта, сообщает корреспондент Sputnik. В нем участвуют более 1 800 спортсменов из 63 стран. Площадкой для выступлений участников стал величественный город-памятник Ичан-Кала. Они будут соревноваться по таким видам спорта как мас-рестлинг, богатырские игры и гиревой спорт, стрельба из лука, борьба на поясах, улак-купкари и другим. Для спортивных и показательных выступлений подготовили более 20 площадок. Российские спортсмены также примут участие в чемпионате мира по гиревому спорту, который пройдет в рамках фестиваля. В международном фестивале примет участие министр спорта РФ Олег Матыцин. Как проходит подготовка к фестивалю — в нашем сюжете.

узбекистан

хива

россия

казахстан

туркменистан

таджикистан

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2023

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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