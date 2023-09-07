https://uz.sputniknews.ru/20230907/festival-etnosport-xiva-sportsmeny-strany-video-38670001.html
Хива готова к проведению международного фестиваля этноспорта — видео
Хива готова к проведению международного фестиваля этноспорта — видео
Среди спортсменов представители, в том числе Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Египта, России, Беларуси
2023-09-07T17:26+0500
2023-09-07T17:26+0500
2023-09-07T18:21+0500
узбекистан
хива
спорт
фестиваль
этноспорт
фестиваль этноспорта
россия
казахстан
кыргызстан
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Хиве 7 — 10 сентября проходит международный фестиваль этноспорта, сообщает корреспондент Sputnik. В нем участвуют более 1 800 спортсменов из 63 стран. Площадкой для выступлений участников стал величественный город-памятник Ичан-Кала. Они будут соревноваться по таким видам спорта как мас-рестлинг, богатырские игры и гиревой спорт, стрельба из лука, борьба на поясах, улак-купкари и другим. Для спортивных и показательных выступлений подготовили более 20 площадок. Российские спортсмены также примут участие в чемпионате мира по гиревому спорту, который пройдет в рамках фестиваля. В международном фестивале примет участие министр спорта РФ Олег Матыцин. Как проходит подготовка к фестивалю — в нашем сюжете.
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узбекистан хива международный фестиваль этноспорт спорт видео город-памятник ичан-кала мас-рестлинг богатырские игры гиревой спорт стрельба из лука борьба на поясах улак-купкари спортивные показательные выступления ичан-кала казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан азербайджан египет россия беларусь иран пакистан израиль индия южная корея канада грузия
узбекистан хива международный фестиваль этноспорт спорт видео город-памятник ичан-кала мас-рестлинг богатырские игры гиревой спорт стрельба из лука борьба на поясах улак-купкари спортивные показательные выступления ичан-кала казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан азербайджан египет россия беларусь иран пакистан израиль индия южная корея канада грузия
Хива готова к проведению международного фестиваля этноспорта — видео
17:26 07.09.2023 (обновлено: 18:21 07.09.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Среди спортсменов представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Египта, России, Беларуси, Ирана, Пакистана, Израиля, Индии, Южной Кореи, Канады, Грузии и других стран.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Хиве 7 — 10 сентября проходит международный фестиваль этноспорта, сообщает корреспондент Sputnik. В нем участвуют более 1 800 спортсменов из 63 стран.
Площадкой для выступлений участников стал величественный город-памятник Ичан-Кала.
Они будут соревноваться по таким видам спорта как мас-рестлинг, богатырские игры и гиревой спорт, стрельба из лука, борьба на поясах, улак-купкари и другим. Для спортивных и показательных выступлений подготовили более 20 площадок.
Российские спортсмены также примут участие в чемпионате мира по гиревому спорту, который пройдет в рамках фестиваля.
В международном фестивале примет участие министр спорта РФ Олег Матыцин.
Как проходит подготовка к фестивалю — в нашем сюжете.