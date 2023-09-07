https://uz.sputniknews.ru/20230907/natsionalnyy-universitet-uzbekistan-novaya-kafedra-strategiya-38658783.html
В Национальном университете Узбекистана появится новая кафедра
В Национальном университете Узбекистана появится новая кафедра
В качестве научного руководителя возглавит кафедру основатель российской школы стратегирования, академик Владимир Львович Квинт
2023-09-07T14:40+0500
2023-09-07T14:40+0500
2023-09-07T14:52+0500
узбекистан
национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека
мгу
мгу имени м.в. ломоносова
россия
владимир квинт
академик
кафедра
стратегия
студенты
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз) совместно с МГУ имени М.В.Ломоносова создадут кафедру стратегии, сообщает Министерство высшего образования, науки и инноваций.Ректор НУУз, доктор технических наук, профессор Ином Маджидов встретился с академиком Владимиром Квинтом и поддержал идею создания этой кафедры. Основатель российской школы стратегирования академик Владимир Львович Квинт, крупнейший в мире специалист по теории стратегии и методологии стратегирования, подтвердил готовность возглавить кафедру стратегии в Узбекистане в качестве научного руководителя.Учебная программа подготовки профессиональных стратегов включает 35 дисциплин, раскрывающих различные аспекты процесса разработки и реализации стратегии — от методологических основ до отраслевого, регионального, корпоративного стратегирования, стратегического лидерства и стратегического управления трудовыми ресурсами. Студенты, которые будут обучаться по программе кафедры стратегии, получат уникальную возможность изучать основы экономического, финансового и технологического стратегирования непосредственно у основателя этой научной школы, а также у других профессионалов, имеющих опыт как преподавания, так и разработки реальных стратегий на национальном, отраслевом, региональном и корпоративном уровнях.
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узбекистан россия национальный универститет нууз мгу кафедра стратегия академик владимир квинт студенты стратегическое лидерство стратегическое управление трудовые ресурсы профессор ином маджидов
узбекистан россия национальный универститет нууз мгу кафедра стратегия академик владимир квинт студенты стратегическое лидерство стратегическое управление трудовые ресурсы профессор ином маджидов
В Национальном университете Узбекистана появится новая кафедра
14:40 07.09.2023 (обновлено: 14:52 07.09.2023)
В качестве научного руководителя возглавит кафедру основатель российской школы стратегирования, крупнейший в мире специалист по теории стратегии и методологии стратегирования, академик Владимир Львович Квинт.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз) совместно с МГУ имени М.В.Ломоносова создадут кафедру стратегии, сообщает Министерство высшего образования, науки и инноваций.
Ректор НУУз, доктор технических наук, профессор Ином Маджидов встретился с академиком Владимиром Квинтом и поддержал идею создания этой кафедры.
Основатель российской школы стратегирования академик Владимир Львович Квинт, крупнейший в мире специалист по теории стратегии и методологии стратегирования, подтвердил готовность возглавить кафедру стратегии в Узбекистане в качестве научного руководителя.
"С целью формирования методологической и научно-педагогической базы кафедры принято решение использовать опыт МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором около 17 лет действует кафедра, успешно подготовившая целую плеяду профессиональных стратегов", — говорится в сообщении.
Учебная программа подготовки профессиональных стратегов включает 35 дисциплин, раскрывающих различные аспекты процесса разработки и реализации стратегии — от методологических основ до отраслевого, регионального, корпоративного стратегирования, стратегического лидерства и стратегического управления трудовыми ресурсами.
Студенты, которые будут обучаться по программе кафедры стратегии, получат уникальную возможность изучать основы экономического, финансового и технологического стратегирования непосредственно у основателя этой научной школы, а также у других профессионалов, имеющих опыт как преподавания, так и разработки реальных стратегий на национальном, отраслевом, региональном и корпоративном уровнях.