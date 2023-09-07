https://uz.sputniknews.ru/20230907/natsionalnyy-universitet-uzbekistan-novaya-kafedra-strategiya-38658783.html

В Национальном университете Узбекистана появится новая кафедра

В Национальном университете Узбекистана появится новая кафедра

В качестве научного руководителя возглавит кафедру основатель российской школы стратегирования, академик Владимир Львович Квинт

2023-09-07T14:40+0500

2023-09-07T14:40+0500

2023-09-07T14:52+0500

узбекистан

национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека

мгу

мгу имени м.в. ломоносова

россия

владимир квинт

академик

кафедра

стратегия

студенты

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз) совместно с МГУ имени М.В.Ломоносова создадут кафедру стратегии, сообщает Министерство высшего образования, науки и инноваций.Ректор НУУз, доктор технических наук, профессор Ином Маджидов встретился с академиком Владимиром Квинтом и поддержал идею создания этой кафедры. Основатель российской школы стратегирования академик Владимир Львович Квинт, крупнейший в мире специалист по теории стратегии и методологии стратегирования, подтвердил готовность возглавить кафедру стратегии в Узбекистане в качестве научного руководителя.Учебная программа подготовки профессиональных стратегов включает 35 дисциплин, раскрывающих различные аспекты процесса разработки и реализации стратегии — от методологических основ до отраслевого, регионального, корпоративного стратегирования, стратегического лидерства и стратегического управления трудовыми ресурсами. Студенты, которые будут обучаться по программе кафедры стратегии, получат уникальную возможность изучать основы экономического, финансового и технологического стратегирования непосредственно у основателя этой научной школы, а также у других профессионалов, имеющих опыт как преподавания, так и разработки реальных стратегий на национальном, отраслевом, региональном и корпоративном уровнях.

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