https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-pvo-bespilotnik-unichtojeniye-38669108.html

Российская ПВО за сутки уничтожила 41 беспилотник ВСУ

Российская ПВО за сутки уничтожила 41 беспилотник ВСУ

Также средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали 11 снарядов HIMARS.

2023-09-07T16:26+0500

2023-09-07T16:26+0500

2023-09-07T16:51+0500

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 41 украинский дрон, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации уничтожили 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 776 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее Sputnik сообщал о том, что на Западе оценили потери от сожженных "Леопардов".

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