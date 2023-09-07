https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-pvo-bespilotnik-unichtojeniye-38669108.html
Российская ПВО за сутки уничтожила 41 беспилотник ВСУ
Российская ПВО за сутки уничтожила 41 беспилотник ВСУ
Также средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали 11 снарядов HIMARS.
2023-09-07T16:26+0500
2023-09-07T16:26+0500
2023-09-07T16:51+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 41 украинский дрон, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации уничтожили 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 776 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее Sputnik сообщал о том, что на Западе оценили потери от сожженных "Леопардов".
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MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация в мире россия вооружение безопасность всу днр
спецоперация в мире россия вооружение безопасность всу днр
Российская ПВО за сутки уничтожила 41 беспилотник ВСУ
16:26 07.09.2023 (обновлено: 16:51 07.09.2023)
Также средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали 11 снарядов HIMARS.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 41 украинский дрон, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской народной республики, Спорное, Водяное Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, а также Голая пристань Херсонской области", — рассказали в военном ведомстве.
Всего с начала спецоперации уничтожили 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 776 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что на Западе оценили потери от сожженных "Леопардов".