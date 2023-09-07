https://uz.sputniknews.ru/20230907/samarkand-deklaratsiya-konferentsiya-prodbezopasnost-38677821.html
В Самарканде примут декларацию по глобальной продбезопасности — о чем она
В Самарканде примут декларацию по глобальной продбезопасности — о чем она
Документ подпишут по итогам международной конференции по продовольственной безопасности.
2023-09-07T21:59+0500
2023-09-07T21:59+0500
2023-09-07T22:00+0500
узбекистан
самарканд
общество
конференция
продовольствие
безопасность
декларация
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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. По итогам Международной конференции по продовольственной безопасности, проходящей в эти дни в Самарканде, планируется подписать Декларацию, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.Декларация о глобальной продовольственной безопасности определит основные направления международного сотрудничества. Главными проблемами участники конференции признали изменения климата, истощение водных ресурсов и деградацию земель, сообщили в пресс-службе.Декларация обозначит следующие цели стран-участниц:Напомним, Международная конференция по продовольственной безопасности проходит 7-8 сентября в Самарканде.В ней участвуют министры сельского хозяйства из 15 стран и представители более 30 международных и научных организаций, а также финансовых институтов.Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.
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узбекистан общество самарканд международная конференция по продовольственной безопасности декларация цели стран участниц главные проблемы изменения климата истощение водных ресурсов деградация почв министерство сельского хозяйства узбекистана
узбекистан общество самарканд международная конференция по продовольственной безопасности декларация цели стран участниц главные проблемы изменения климата истощение водных ресурсов деградация почв министерство сельского хозяйства узбекистана
В Самарканде примут декларацию по глобальной продбезопасности — о чем она
21:59 07.09.2023 (обновлено: 22:00 07.09.2023)
Документ подпишут по итогам международной конференции по продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik.
По итогам Международной конференции по продовольственной безопасности, проходящей в эти дни в Самарканде, планируется подписать Декларацию, сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.
Декларация о глобальной продовольственной безопасности определит основные направления международного сотрудничества. Главными проблемами участники конференции признали изменения климата, истощение водных ресурсов и деградацию земель, сообщили в пресс-службе.
"Пандемия и глобальные вызовы побуждают нас переосмыслить старые подходы, продвигать фермеров и агробизнес и доказывать важность новых способов ведения сельского хозяйства... Необходимы новые решения и инновации, чтобы гарантировать, что больше людей в мире будут обеспечены продуктами питания более высокого качества. Они займут главное место в обсуждении конференции и лягут в основу Самаркандской декларации", - рассказал министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов.
Декларация обозначит следующие цели стран-участниц:
развитие сельского хозяйства наиболее экологически безопасным способом, с поддержкой биоразнообразия и оптимальным использованием водных ресурсов;
пропаганда здорового питания, особенно детей и подростков, внедрение комплексных программ школьного питания;
расширение прав и возможностей женщин в сельской местности для увеличения вклада женщин в трансформацию агропродовольственных систем;
поддержка малых и семейных фермерских хозяйств на государственном уровне, расширение их производственных возможностей, использования природных и финансовых ресурсов.
Напомним, Международная конференция по продовольственной безопасности проходит
7-8 сентября в Самарканде.
В ней участвуют министры сельского хозяйства из 15 стран и представители более 30 международных и научных организаций, а также финансовых институтов.
Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.