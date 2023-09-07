https://uz.sputniknews.ru/20230907/samarkand-deklaratsiya-konferentsiya-prodbezopasnost-38677821.html

В Самарканде примут декларацию по глобальной продбезопасности — о чем она

В Самарканде примут декларацию по глобальной продбезопасности — о чем она

Документ подпишут по итогам международной конференции по продовольственной безопасности.

2023-09-07T21:59+0500

2023-09-07T21:59+0500

2023-09-07T22:00+0500

узбекистан

самарканд

общество

конференция

продовольствие

безопасность

декларация

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. По итогам Международной конференции по продовольственной безопасности, проходящей в эти дни в Самарканде, планируется подписать Декларацию, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.Декларация о глобальной продовольственной безопасности определит основные направления международного сотрудничества. Главными проблемами участники конференции признали изменения климата, истощение водных ресурсов и деградацию земель, сообщили в пресс-службе.Декларация обозначит следующие цели стран-участниц:Напомним, Международная конференция по продовольственной безопасности проходит 7-8 сентября в Самарканде.В ней участвуют министры сельского хозяйства из 15 стран и представители более 30 международных и научных организаций, а также финансовых институтов.Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.

узбекистан

самарканд

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