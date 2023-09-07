https://uz.sputniknews.ru/20230907/samarkand-konferentsiya-prodovolstvennaya-bezopasnost-38657912.html

В Самарканде стартовала международная конференция по продовольственной безопасности

В Самарканде стартовала международная конференция по продовольственной безопасности

Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.

2023-09-07T12:18+0500

2023-09-07T12:18+0500

2023-09-07T12:19+0500

общество

узбекистан

самарканд

продовольствие

безопасность

конференция

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Самарканде начала работу двухдневная Международная конференция по продовольственной безопасности, сообщает Минсельхоз Узбекистана.В ней участвуют министры сельского хозяйства из 15 стран и представители более 30 международных и научных организаций, а также финансовых институтов.Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.Шавкат Мирзиёев направил обращение к участникам Международной конференции, которое зачитал премьер-министр РУз Абдулла Арипов.В контексте важности использования "зеленых технологий", глава Узбекистана отдельно отметил роль международных финансовых институтов.В рамках Международной конференции по продовольственной безопасности проходит круглый стол с участием свыше 150 зарубежных ученых из 26 стран и 200 ученых Узбекистана. Участники обсуждают возможность реализации совместных научно-исследовательских проектов.По итогам конференции примут Самаркандскую декларацию. Документ определит основные направления международного сотрудничества. Ключевыми вызовами стороны называют изменение климата, истощение водных ресурсов и деградацию земель.

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