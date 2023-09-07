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https://uz.sputniknews.ru/20230907/samarkand-konferentsiya-prodovolstvennaya-bezopasnost-38657912.html
В Самарканде стартовала международная конференция по продовольственной безопасности
В Самарканде стартовала международная конференция по продовольственной безопасности
Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.
2023-09-07T12:18+0500
2023-09-07T12:19+0500
общество
узбекистан
самарканд
продовольствие
безопасность
конференция
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Самарканде начала работу двухдневная Международная конференция по продовольственной безопасности, сообщает Минсельхоз Узбекистана.В ней участвуют министры сельского хозяйства из 15 стран и представители более 30 международных и научных организаций, а также финансовых институтов.Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.Шавкат Мирзиёев направил обращение к участникам Международной конференции, которое зачитал премьер-министр РУз Абдулла Арипов.В контексте важности использования "зеленых технологий", глава Узбекистана отдельно отметил роль международных финансовых институтов.В рамках Международной конференции по продовольственной безопасности проходит круглый стол с участием свыше 150 зарубежных ученых из 26 стран и 200 ученых Узбекистана. Участники обсуждают возможность реализации совместных научно-исследовательских проектов.По итогам конференции примут Самаркандскую декларацию. Документ определит основные направления международного сотрудничества. Ключевыми вызовами стороны называют изменение климата, истощение водных ресурсов и деградацию земель.
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общество узбекистан самарканд продовольствие безопасность конференция президент узбекистана шавкат мирзиёев
общество узбекистан самарканд продовольствие безопасность конференция президент узбекистана шавкат мирзиёев

В Самарканде стартовала международная конференция по продовольственной безопасности

12:18 07.09.2023 (обновлено: 12:19 07.09.2023)
© Министерство сельского хозяйстваВ Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности
В Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2023
© Министерство сельского хозяйства
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Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсудят широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Самарканде начала работу двухдневная Международная конференция по продовольственной безопасности, сообщает Минсельхоз Узбекистана.
© Министерство сельского хозяйстваВ Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности
В Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2023
В Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности
© Министерство сельского хозяйства
В ней участвуют министры сельского хозяйства из 15 стран и представители более 30 международных и научных организаций, а также финансовых институтов.
Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года.
© Министерство сельского хозяйстваВ Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности
В Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2023
В Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности
© Министерство сельского хозяйства
Шавкат Мирзиёев направил обращение к участникам Международной конференции, которое зачитал премьер-министр РУз Абдулла Арипов.
© Министерство сельского хозяйстваВ Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности
В Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2023
В Самарканде начал работу международная конференция по продовольственной безопасности
© Министерство сельского хозяйства
"Как известно, вопросы продовольственной безопасности, ее устойчивого снабжения, борьбы с голодом и бедностью остаются сегодня чрезвычайно актуальными. В последние десятилетия благодаря "зеленой революции" и широкому внедрению инновационных технологий резко возрос объем производства сельскохозяйственной продукции, достигнут значительный прогресс в обеспечении продовольствием постоянно растущего населения планеты" — говорится в обращении.
В контексте важности использования "зеленых технологий", глава Узбекистана отдельно отметил роль международных финансовых институтов.
"Мы призываем международные финансовые институты обратить особое внимание на этот вопрос и разработать конкретные практические меры по расширению возможностей сельхозпроизводителей по использованию "зеленых технологий", — отметил Мирзиёев.
В рамках Международной конференции по продовольственной безопасности проходит круглый стол с участием свыше 150 зарубежных ученых из 26 стран и 200 ученых Узбекистана. Участники обсуждают возможность реализации совместных научно-исследовательских проектов.
По итогам конференции примут Самаркандскую декларацию. Документ определит основные направления международного сотрудничества. Ключевыми вызовами стороны называют изменение климата, истощение водных ресурсов и деградацию земель.
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