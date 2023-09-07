В Узбекистане назначили нового руководителя Россотрудничества — что о нем известно
15:42 07.09.2023 (обновлено: 16:17 07.09.2023)
© Пресс-служба представительства Россотрудничества в УзбекистанеИрина Старосельская назначена руководителем Россотрудничества в Узбекистане
© Пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане
Ранее Ирина Старосельская работала в Департаменте внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Новым руководителем представительства Россотрудничества в Узбекистане стала Ирина Старосельская сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
"Когда мне предложили возглавить представительство Россотрудничества в Узбекистане, первая мысль была: как же я уеду из Москвы? Из своего родного и любимого города? Поменяю прекрасную работу, оставлю друзей и родных? Уеду от сына, хотя ему уже тридцать и у него своя семья? Но потом, я вспомнила свои предыдущие поездки в Узбекистан! Самсу, плов, дыни, виноград и персики! Вспомнила горы и яркое солнце, открытых и добрых людей! И решила — еду!!! Ведь в пятьдесят лет жизнь только начинается!", — прокомментировала она свое назначение.
Ирина Старосельская родилась 26 октября 1973 года в Москве.
Окончила Московский институт современного права и экономики по специальности "юриспруденция".
Работала в Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), а затем в Департаменте внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы.
Ранее Sputnik сообщал о том, что при поддержке Россотрудничества, Международный институт охраны труда (Россия) проведет курсы повышения квалификации для школьных учителей Узбекистана.