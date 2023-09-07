В Узбекистане назначили нового руководителя Россотрудничества — что о нем известно

"Когда мне предложили возглавить представительство Россотрудничества в Узбекистане, первая мысль была: как же я уеду из Москвы? Из своего родного и любимого города? Поменяю прекрасную работу, оставлю друзей и родных? Уеду от сына, хотя ему уже тридцать и у него своя семья? Но потом, я вспомнила свои предыдущие поездки в Узбекистан! Самсу, плов, дыни, виноград и персики! Вспомнила горы и яркое солнце, открытых и добрых людей! И решила — еду!!! Ведь в пятьдесят лет жизнь только начинается!", — прокомментировала она свое назначение.