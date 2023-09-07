https://uz.sputniknews.ru/20230907/uzbekistan-zdorovyy-obraz-jizni-ukaz-38664063.html

Узбекистанцы будут получать ежедневные сообщения о пользе здорового образа жизни

Узбекистанцы будут получать ежедневные сообщения о пользе здорового образа жизни

Пропагандировать ЗОЖ среди населения республики также будут посредством рекламных роликов, телепередач и проведения тематического конкурса среди работников СМИ. Соответствующую программу разработают Минздрав с Институтом здоровья и стратегического развития.

2023-09-07T15:11+0500

2023-09-07T15:11+0500

2023-09-07T16:07+0500

узбекистан

зож

пропаганда

население

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

минздрав узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Популяризация здорового образа жизни среди населения предусмотрена Указом Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства здравоохранения ", сообщает УзА.Согласно документу, Центр поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения преобразуют в Институт здоровья и стратегического развития.Основные задачи данного института:Минздраву совместно с Институтом в двухмесячный срок предстоит разработать Программу формирования здорового образа жизни, систематической пропаганды и популяризации правильного питания на 2024 — 2026 годы.Она предусматривает:

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