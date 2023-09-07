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https://uz.sputniknews.ru/20230907/uzbekistan-zdorovyy-obraz-jizni-ukaz-38664063.html
Узбекистанцы будут получать ежедневные сообщения о пользе здорового образа жизни
Узбекистанцы будут получать ежедневные сообщения о пользе здорового образа жизни
Пропагандировать ЗОЖ среди населения республики также будут посредством рекламных роликов, телепередач и проведения тематического конкурса среди работников СМИ. Соответствующую программу разработают Минздрав с Институтом здоровья и стратегического развития.
2023-09-07T15:11+0500
2023-09-07T16:07+0500
узбекистан
зож
пропаганда
население
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
минздрав узбекистана
общество
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Популяризация здорового образа жизни среди населения предусмотрена Указом Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства здравоохранения ", сообщает УзА.Согласно документу, Центр поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения преобразуют в Институт здоровья и стратегического развития.Основные задачи данного института:Минздраву совместно с Институтом в двухмесячный срок предстоит разработать Программу формирования здорового образа жизни, систематической пропаганды и популяризации правильного питания на 2024 — 2026 годы.Она предусматривает:
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узбекистан зож пропаганда население указ президент узбекистана шавкат мирзиёев минздрав узбекистана общество
узбекистан зож пропаганда население указ президент узбекистана шавкат мирзиёев минздрав узбекистана общество

Узбекистанцы будут получать ежедневные сообщения о пользе здорового образа жизни

15:11 07.09.2023 (обновлено: 16:07 07.09.2023)
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Пропагандировать ЗОЖ среди населения республики также будут посредством рекламных роликов, телепередач и проведения тематического конкурса для работников СМИ. Соответствующую программу разработают Минздрав с Институтом здоровья и стратегического развития.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Популяризация здорового образа жизни среди населения предусмотрена Указом Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства здравоохранения ", сообщает УзА.
Согласно документу, Центр поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения преобразуют в Институт здоровья и стратегического развития.
Основные задачи данного института:
разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни, профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями;
разработка и реализация комплексных мер по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, формированию устойчивой медицинской культуры населения;
выработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям деятельности, среднесрочным и долгосрочным сценариям и стратегиям развития системы здравоохранения на основе прогрессивного и приемлемого зарубежного опыта;
формирование и ведение медицинской статистики, разработка предложений по внедрению международных стандартов и методик в формирование статистических показателей, совершенствование работы в сфере сбора, обработки, обобщения, анализа, распространения и хранения медицинских статданных.
Минздраву совместно с Институтом в двухмесячный срок предстоит разработать Программу формирования здорового образа жизни, систематической пропаганды и популяризации правильного питания на 2024 — 2026 годы.
Она предусматривает:
подготовку в год до 25 промороликов (рекламных роликов), программ и телепередач, направленных на формирование здорового образа жизни;
ежедневную отправку пользователям сотовых телефонов коротких сообщений (SMS) по профилактике заболеваний и основам здорового образа жизни;
проведение ежегодного конкурса "Лучший пропагандист года в области здорового образа жизни" среди журналистов и иных представителей прессы;
обеспечение показа роликов и предоставления радиоконсультаций о здоровом образе жизни, распространение буклетов на рынках, в самолетах, поездах, автобусах, метро, в супермаркетах и иных местах, массово посещаемых гражданами.
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