Узбекистанцы будут получать ежедневные сообщения о пользе здорового образа жизни
15:11 07.09.2023 (обновлено: 16:07 07.09.2023)
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Пропагандировать ЗОЖ среди населения республики также будут посредством рекламных роликов, телепередач и проведения тематического конкурса для работников СМИ. Соответствующую программу разработают Минздрав с Институтом здоровья и стратегического развития.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Популяризация здорового образа жизни среди населения предусмотрена Указом Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства здравоохранения ", сообщает УзА.
Согласно документу, Центр поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения преобразуют в Институт здоровья и стратегического развития.
Основные задачи данного института:
разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни, профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями;
разработка и реализация комплексных мер по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, формированию устойчивой медицинской культуры населения;
выработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям деятельности, среднесрочным и долгосрочным сценариям и стратегиям развития системы здравоохранения на основе прогрессивного и приемлемого зарубежного опыта;
формирование и ведение медицинской статистики, разработка предложений по внедрению международных стандартов и методик в формирование статистических показателей, совершенствование работы в сфере сбора, обработки, обобщения, анализа, распространения и хранения медицинских статданных.
Минздраву совместно с Институтом в двухмесячный срок предстоит разработать Программу формирования здорового образа жизни, систематической пропаганды и популяризации правильного питания на 2024 — 2026 годы.
Она предусматривает:
подготовку в год до 25 промороликов (рекламных роликов), программ и телепередач, направленных на формирование здорового образа жизни;
ежедневную отправку пользователям сотовых телефонов коротких сообщений (SMS) по профилактике заболеваний и основам здорового образа жизни;
проведение ежегодного конкурса "Лучший пропагандист года в области здорового образа жизни" среди журналистов и иных представителей прессы;
обеспечение показа роликов и предоставления радиоконсультаций о здоровом образе жизни, распространение буклетов на рынках, в самолетах, поездах, автобусах, метро, в супермаркетах и иных местах, массово посещаемых гражданами.