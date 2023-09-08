Как Узбекистан намерен популяризировать этноспорт
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем этой организации Наджметтином Билалом Эрдоганом.
Президент РУз обсудил вопросы дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр с делегацией Всемирной конфедерации этноспорта.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с ее председателем Наджметтином Билалом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем этой организации Наджметтином Билалом Эрдоганом.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем этой организации Наджметтином Билалом Эрдоганом.
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр.
Гости выразили признательность за поддержку и уровень организации Международного фестиваля этноспорта, впервые проводимого в Хиве, в котором участвуют около 2 тыс. спортсменов из более 60 стран.
В ходе встречи обсудили расширение сотрудничества по следующим направлениям:
разработка образовательных программ;
обмен опытом;
подготовка специалистов, тренеров и арбитров;
широкое вовлечение молодёжи в этноспорт.