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https://uz.sputniknews.ru/20230908/mirziyoyev-vstrecha-delegatsiya-etnosport-38704874.html
Как Узбекистан намерен популяризировать этноспорт
Как Узбекистан намерен популяризировать этноспорт
Президент РУз обсудил вопросы дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр с делегацией Всемирной конфедерации этноспорта.
2023-09-08T14:13+0500
2023-09-08T14:13+0500
политика
ташкент
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
делегация
встреча
этноспорт
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с ее председателем Наджметтином Билалом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента.Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр.Гости выразили признательность за поддержку и уровень организации Международного фестиваля этноспорта, впервые проводимого в Хиве, в котором участвуют около 2 тыс. спортсменов из более 60 стран.В ходе встречи обсудили расширение сотрудничества по следующим направлениям:
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политика ташкент президент узбекистана шавкат мирзиёев делегация встреча этноспорт
политика ташкент президент узбекистана шавкат мирзиёев делегация встреча этноспорт

Как Узбекистан намерен популяризировать этноспорт

14:13 08.09.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем этой организации Наджметтином Билалом Эрдоганом.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем этой организации Наджметтином Билалом Эрдоганом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент РУз обсудил вопросы дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр с делегацией Всемирной конфедерации этноспорта.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с ее председателем Наджметтином Билалом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем этой организации Наджметтином Билалом Эрдоганом.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем этой организации Наджметтином Билалом Эрдоганом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем этой организации Наджметтином Билалом Эрдоганом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр.
Гости выразили признательность за поддержку и уровень организации Международного фестиваля этноспорта, впервые проводимого в Хиве, в котором участвуют около 2 тыс. спортсменов из более 60 стран.
В ходе встречи обсудили расширение сотрудничества по следующим направлениям:
разработка образовательных программ;
обмен опытом;
подготовка специалистов, тренеров и арбитров;
широкое вовлечение молодёжи в этноспорт.
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