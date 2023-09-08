https://uz.sputniknews.ru/20230908/mirziyoyev-vstrecha-delegatsiya-etnosport-38704874.html

Как Узбекистан намерен популяризировать этноспорт

Как Узбекистан намерен популяризировать этноспорт

Президент РУз обсудил вопросы дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр с делегацией Всемирной конфедерации этноспорта.

2023-09-08T14:13+0500

2023-09-08T14:13+0500

2023-09-08T14:13+0500

политика

ташкент

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

делегация

встреча

этноспорт

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта во главе с ее председателем Наджметтином Билалом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента.Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр.Гости выразили признательность за поддержку и уровень организации Международного фестиваля этноспорта, впервые проводимого в Хиве, в котором участвуют около 2 тыс. спортсменов из более 60 стран.В ходе встречи обсудили расширение сотрудничества по следующим направлениям:

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