https://uz.sputniknews.ru/20230908/mirziyoyev-vstrecha-ministr-ekonomika-yujnaya-koreya-38680638.html
Мирзиёев принял министра экономики Южной Кореи — что обсудили
Мирзиёев принял министра экономики Южной Кореи — что обсудили
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-южнокорейских отношений особого и расширения многопланового сотрудничества.
2023-09-08T08:31+0500
2023-09-08T08:31+0500
2023-09-08T08:31+0500
узбекистан
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
министр
экономика
южная корея
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев принял делегацию Республики Корея во главе с заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов этой страны Чху Гён Хо, сообщает пресс-служба президента.Речь шла о дальнейшем укреплении "узбекско-южнокорейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества".Глава Узбекистана отдельно остановился на вопросах формирования новой экономической повестки полномасштабного сотрудничества с Южной Кореей.Как отмечалось, в последние годы устойчиво растут показатели взаимной торговли и инвестиций. В прошлом году товарооборот вырос на 24 %. В РУз действуют порядка 1 тысячи СП, объем корейских инвестиций превысил $7 млрд.Стороны определили приоритетные направления практического взаимодействия. В их числе расширение технологического и инвестиционного партнерства с ведущими южнокорейскими компаниями, ускорение реализации социально значимых программ в сферах образования и здравоохранения, продвижение совместных проектов в области инфраструктуры, "зеленой" энергетики, госуправления, финансового сектора, цифровизации и подготовки кадров. Также они отметили широкие возможности для налаживания продуктивных контактов между регионами двух стран и активизации культурно-гуманитарного обмена.
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узбекистан политика президент узбекистана шавкат мирзиёев министр экономика южная корея сотрудничество
узбекистан политика президент узбекистана шавкат мирзиёев министр экономика южная корея сотрудничество
Мирзиёев принял министра экономики Южной Кореи — что обсудили
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-южнокорейских отношений и расширения многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Накануне Шавкат Мирзиёев принял делегацию Республики Корея во главе с заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов этой страны Чху Гён Хо, сообщает пресс-служба
президента.
Речь шла о дальнейшем укреплении "узбекско-южнокорейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества".
Глава Узбекистана отдельно остановился на вопросах формирования новой экономической повестки полномасштабного сотрудничества с Южной Кореей.
Как отмечалось, в последние годы устойчиво растут показатели взаимной торговли и инвестиций. В прошлом году товарооборот вырос на 24 %. В РУз действуют порядка 1 тысячи СП, объем корейских инвестиций превысил $7 млрд.
"Дана высокая оценка многолетнему плодотворному партнерству с Корейским агентством по международному сотрудничеству, Эксимбанком Кореи и его фондами, общий портфель проектов с которыми составляет более 3 миллиардов долларов. Среди успешно реализованных совместных проектов отмечены детская многопрофильная клиника, текстильный технопарк, центры сельхозмашиностроения и редких металлов", — говорится в сообщении.
Стороны определили приоритетные направления практического взаимодействия. В их числе расширение технологического и инвестиционного партнерства с ведущими южнокорейскими компаниями, ускорение реализации социально значимых программ в сферах образования и здравоохранения, продвижение совместных проектов в области инфраструктуры, "зеленой" энергетики, госуправления, финансового сектора, цифровизации и подготовки кадров.
Также они отметили широкие возможности для налаживания продуктивных контактов между регионами двух стран и активизации культурно-гуманитарного обмена.