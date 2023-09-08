https://uz.sputniknews.ru/20230908/mirziyoyev-vstrecha-ministr-ekonomika-yujnaya-koreya-38680638.html

Мирзиёев принял министра экономики Южной Кореи — что обсудили

Мирзиёев принял министра экономики Южной Кореи — что обсудили

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-южнокорейских отношений особого и расширения многопланового сотрудничества.

2023-09-08T08:31+0500

2023-09-08T08:31+0500

2023-09-08T08:31+0500

узбекистан

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

министр

экономика

южная корея

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев принял делегацию Республики Корея во главе с заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов этой страны Чху Гён Хо, сообщает пресс-служба президента.Речь шла о дальнейшем укреплении "узбекско-южнокорейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества".Глава Узбекистана отдельно остановился на вопросах формирования новой экономической повестки полномасштабного сотрудничества с Южной Кореей.Как отмечалось, в последние годы устойчиво растут показатели взаимной торговли и инвестиций. В прошлом году товарооборот вырос на 24 %. В РУз действуют порядка 1 тысячи СП, объем корейских инвестиций превысил $7 млрд.Стороны определили приоритетные направления практического взаимодействия. В их числе расширение технологического и инвестиционного партнерства с ведущими южнокорейскими компаниями, ускорение реализации социально значимых программ в сферах образования и здравоохранения, продвижение совместных проектов в области инфраструктуры, "зеленой" энергетики, госуправления, финансового сектора, цифровизации и подготовки кадров. Также они отметили широкие возможности для налаживания продуктивных контактов между регионами двух стран и активизации культурно-гуманитарного обмена.

узбекистан

южная корея

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