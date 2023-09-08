https://uz.sputniknews.ru/20230908/neft-gaz-rossiya-sposob-zarabotok-ssha-yevropa-38714892.html

Без нефти и газа: Россия нашла еще один способ заработать на США и Европе

Без нефти и газа: Россия нашла еще один способ заработать на США и Европе

В этом году Бразилия импортировала 27,1 тонны российского обогащенного урана на $18,9 млн и 26,9 тонны природного сырья на 52,7 млн

2023-09-08T19:28+0500

2023-09-08T19:28+0500

2023-09-08T19:29+0500

россия

запад

нефть

газ

москва

росатом

аэс

сырье

индия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/08/38707153_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_821dd8a2b60da973230ef81bc6fcbf9d.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Бразилия впервые за 24 года закупила партию российского урана на $72 млн, также "Росатом" будет обеспечивать топливом единственную в стране АЭС. Возобновились поставки в Индию, а США увеличили импорт более чем в два раза. Только за полгода Вашингтон заплатил Москве почти $700 млн. О том, как Россия укрепляет позиции на рынке, — в материале РИА Новости.Хорошо забытое староеВ этом году Бразилия импортировала 27,1 тонны российского обогащенного урана на $18,9 млн и 26,9 тонны природного сырья на 52,7 млн. Предыдущие закупки были в 1999-м и 1998-м соответственно. При этом уже несколько лет "Росатом" — один из крупнейших поставщиков изотопной продукции для медицины.В 2022-м бразильцы приобретали природный уран в Великобритании — на $23,5 млн, Казахстане — на 17,3 и Канаде — на 4,6. Обогащенный — в той же Великобритании, на 13,7 млн, Германии — на 1,1, Швеции — на 893 тысячи и США — всего на пять тысяч долларов. Теперь почти все предоставила Россия, лишь американцы привезли обедненный уран на 2,2 тысячи долларов.После четырехлетнего перерыва 118 тонн сырья на $13,5 млн отправили в Индию. "Росатом" участвует в строительстве энергоблоков АЭС "Куданкулам", обсуждаются перспективы совместного наращивания производственных мощностей. Доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев объясняет это изменением геополитической ситуации. По его мнению, энергодефицитные регионы, ранее ориентированные на газ, вынуждены искать альтернативу.Даже в США, несмотря на стремление оборвать торговые связи с Россией, за полгода более чем вдвое увеличили закупки — до 32 % местного рынка. По данным американской статистической службы, это максимум с 2005-го. За 416 тонн Москва получила $696,5 млн.Технологическое превосходствоЗапад так и не ввел санкции против российской атомной отрасли, тесное взаимодействие не прекращается до сих пор. И этот результат не столько ресурсной базы, сколько технологического превосходства.Кроме того, у России огромный опыт строительства АЭС, изготовления и переработки топлива. Помимо Индии, "Росатом" реализует проекты в Турции — АЭС "Аккую", Египте — "Эль-Дабаа", Венгрии — "Пакш-2", Бангладеш — "Руппур", Китае — "Тяньвань" и "Сюйдапу". Всего — 33 блока.Также корпорация осваивает технологию замкнутого ядерно-топливного цикла. Это позволит повторно использовать отработанное топливо, обеспечить ядерную энергетику на тысячелетия вперед и превратить реакторы практически в вечные двигатели. Соответственно, подешевеет энергия. На Белоярской АЭС половина энергоблоков уже работает именно так — на быстрых нейтронах.За это брались и Франция, и США, и Британия, и Япония. Но не получилось, и инновационные проекты закрыли. Только Россия добилась успеха. Среди возможных конкурентов в ближайшей перспективе — один Китай.Задел на будущееКонечно, технологическое превосходство само по себе еще не гарантирует клиентов. Эксперты предполагают, что Индию и Бразилию привлекли дисконтами. Как бы то ни было, высокое качество и привлекательные цены позволят России закрепиться на этих рынках, указывает доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.И это только начало, уверен Хазанов. Масштабные планы Нью-Дели по развитию атомной энергетики трудно воплотить в жизнь без Москвы.Диверсификация поставок снижает потери от возможных очередных санкций, подчеркивает Пикин.Аналитики считают маловероятным и отказ Запада от торговли в сфере ядерной энергетики. Так, из-за госпереворота в Нигере, где большие запасы урана, топливо подорожает для Франции — придется искать другие варианты. А поскольку спад добычи в мире после 2026-го из-за истощения месторождений весьма реален, надежных поставщиков ценят все больше. Вырастет спрос и на строительство безотходных реакторов, а в этом у России пока нет конкурентов.

россия

индия

бразилия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия газ нефть сша европа бразилия поставки уран сырье индия сша импорт энергетика росатом природный уран москва вашингтон энергоблоки строительство мощности доцент кафедра экономика рэу александр тимофеев российская атомная отрасль сергей пикин леонид хазанов франция сша британия япония китай