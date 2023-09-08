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В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна
В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна
По данным Следственного комитета Армении, Бадалян и Геворкян задержаны в рамках дела по статье "незаконный оборот огнестрельного оружия".
2023-09-08T12:36+0500
2023-09-08T12:36+0500
2023-09-08T12:40+0500
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евгений примаков
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Армении. В настоящее время проводят следственные и процессуальные мероприятия.Ранее о задержании Бадаляна и Геворкяна в городе Горис на юге страны сообщил Sputnik Армения. По данным агентства, обозреватель отправился в Сюник для подготовки радиоматериалов для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Помимо этого, о пропаже Бадаляна в Горисе заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали, как политические.Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.По ее словам, силы, действующие против союзнических отношений между Москвой и Ереваном, в последнее время активизировались.Кроме того, представитель МИД РФ напомнила, что руководство Армении публично декларировало неприкосновенность свободы слова и права на выражение мнения, придя к власти в том числе именно под этими лозунгами.Позднее задержание Геворкяна прокомментировала пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня". Там подчеркнули, что следят за этим инцидентом и рассчитывают на объективность следствия. Также медиагруппа призвала пресекать возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы между братскими народами России и Армении.В свою очередь, адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу о незаконном обороте оружия. Она напомнила, что Геворкян, как и блогер Мика Бадалян, задержаны на 72 часа — срок, предусмотренный законом.
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в мире армения россия ереван следственный комитет блогер в мире задержание мария захарова евгений примаков sputnik
в мире армения россия ереван следственный комитет блогер в мире задержание мария захарова евгений примаков sputnik
В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна
12:36 08.09.2023 (обновлено: 12:40 08.09.2023)
По данным Следственного комитета Армении, Бадалян и Геворкян задержаны в рамках дела по статье "незаконный оборот огнестрельного оружия".
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik
. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Следственный комитет Армении.
"Шестого и седьмого сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц", в рамках уголовного дела, возбужденного Службой нацбезопасности Армении и переданного Следственному комитету, задержаны семь человек, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян", — рассказали в ведомстве.
В настоящее время проводят следственные и процессуальные мероприятия.
Ранее о задержании Бадаляна и Геворкяна в городе Горис на юге страны сообщил Sputnik Армения. По данным агентства, обозреватель отправился в Сюник для подготовки радиоматериалов для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.
Помимо этого, о пропаже Бадаляна в Горисе заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали, как политические.
Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги", — написала дипломат.
По ее словам, силы, действующие против союзнических отношений между Москвой и Ереваном, в последнее время активизировались.
Кроме того, представитель МИД РФ напомнила, что руководство Армении публично декларировало неприкосновенность свободы слова и права на выражение мнения, придя к власти в том числе именно под этими лозунгами.
Позднее задержание Геворкяна прокомментировала пресс-служба
медиагруппы "Россия сегодня". Там подчеркнули, что следят за этим инцидентом и рассчитывают на объективность следствия. Также медиагруппа призвала пресекать возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы между братскими народами России и Армении.
В свою очередь, адвокат Геворкяна заявила
о его непричастности к уголовному делу о незаконном обороте оружия. Она напомнила, что Геворкян, как и блогер Мика Бадалян, задержаны на 72 часа — срок, предусмотренный законом.