https://uz.sputniknews.ru/20230908/studenty-ekologiya-uzbekistan-novaya-stipendiya-38706776.html
Студенты-экологи в Узбекистане будут получать новую стипендию
Студенты-экологи в Узбекистане будут получать новую стипендию
Стипендия предусмотрена постановлением президента "О мерах по организации деятельности Центрально-азиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата (Green University)"
2023-09-08T15:40+0500
2023-09-08T15:40+0500
2023-09-08T16:38+0500
узбекистан
стипендия
экология
студент
студенты
контракт
бюджет
учебный год
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане с сентября 2023 года одаренные студенты-экологи будут получать стипендию министра экологии, сообщает Минюст. Студентам, обучающимся на платно-контрактной основе, стипендия назначается за счет средств Экологического фонда для покрытия суммы платного контракта за один учебный год. Стипендия выплачивается ежемесячно в трехкратном размере БРВ (990 тыс. сумов). Студентам на государственном гранте (бюджете) будут назначать стипендии в шестикратном размере БРВ (1 млн 980 тыс. сумов). Стипендия предназначена для студентов, обучающихся по направлениям "экология", "охрана окружающей среды", "лесное хозяйство", "зеленая" экономика, "гидрометеорология" и другим.
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узбекистан студенты стипендия экология контракт бюджет одаренные студенты министр экологии брв охрана окружающая среда лесное хозяйство зеленая экономика гидрометеорология
узбекистан студенты стипендия экология контракт бюджет одаренные студенты министр экологии брв охрана окружающая среда лесное хозяйство зеленая экономика гидрометеорология
Студенты-экологи в Узбекистане будут получать новую стипендию
15:40 08.09.2023 (обновлено: 16:38 08.09.2023)
Стипендия предусмотрена постановлением президента "О мерах по организации деятельности Центрально-азиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата (Green University)".
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
В Узбекистане с сентября 2023 года одаренные студенты-экологи будут получать стипендию министра экологии, сообщает Минюст
.
Студентам, обучающимся на платно-контрактной основе, стипендия назначается за счет средств Экологического фонда для покрытия суммы платного контракта за один учебный год. Стипендия выплачивается ежемесячно в трехкратном размере БРВ (990 тыс. сумов).
Студентам на государственном гранте (бюджете) будут назначать стипендии в шестикратном размере БРВ (1 млн 980 тыс. сумов).
Стипендия предназначена для студентов, обучающихся по направлениям "экология", "охрана окружающей среды", "лесное хозяйство", "зеленая" экономика, "гидрометеорология" и другим.