https://uz.sputniknews.ru/20230908/studenty-ekologiya-uzbekistan-novaya-stipendiya-38706776.html

Студенты-экологи в Узбекистане будут получать новую стипендию

Студенты-экологи в Узбекистане будут получать новую стипендию

Стипендия предусмотрена постановлением президента "О мерах по организации деятельности Центрально-азиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата (Green University)"

2023-09-08T15:40+0500

2023-09-08T15:40+0500

2023-09-08T16:38+0500

узбекистан

стипендия

экология

студент

студенты

контракт

бюджет

учебный год

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане с сентября 2023 года одаренные студенты-экологи будут получать стипендию министра экологии, сообщает Минюст. Студентам, обучающимся на платно-контрактной основе, стипендия назначается за счет средств Экологического фонда для покрытия суммы платного контракта за один учебный год. Стипендия выплачивается ежемесячно в трехкратном размере БРВ (990 тыс. сумов). Студентам на государственном гранте (бюджете) будут назначать стипендии в шестикратном размере БРВ (1 млн 980 тыс. сумов). Стипендия предназначена для студентов, обучающихся по направлениям "экология", "охрана окружающей среды", "лесное хозяйство", "зеленая" экономика, "гидрометеорология" и другим.

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