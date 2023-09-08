https://uz.sputniknews.ru/20230908/tashkent-gaz-otklyucheniye-8-sentyabr-2023-38684294.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
8 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-08T10:29+0500
2023-09-08T10:29+0500
2023-09-08T10:52+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
общество
район
шайхантахурский район
мирзо-улугбекский район
график отключений газа
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского, Шайхантахурского и Яккасарайского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят по следующим адресам:Мирзо-Улугбекский район — с 10.00 до 18.00:махалля "Узумзор";32 жилых дома;3 оптовых потребителя.Шайхантахурский район — с 08.00 до 20.00:махалли "Минг Тепа", "Белтепа", "Шодлик", "Эски Джарарик";2 580 жилых домов;45 оптовых потребителей;3 автомобильные газозаправочные станции.Яккасарайский район — с 11.00 до 17.00:улица Бабура;114 жилых домов;2 оптовых потребителя.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
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узбекистан ташкент ремонт общество район график отключений газа
узбекистан ташкент ремонт общество район график отключений газа
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
10:29 08.09.2023 (обновлено: 10:52 08.09.2023)
8 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского, Шайхантахурского и Яккасарайского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят по следующим адресам:
Мирзо-Улугбекский район — с 10.00 до 18.00:
Шайхантахурский район — с 08.00 до 20.00:
махалли "Минг Тепа", "Белтепа", "Шодлик", "Эски Джарарик";
3 автомобильные газозаправочные станции.
Яккасарайский район — с 11.00 до 17.00:
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.