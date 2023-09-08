https://uz.sputniknews.ru/20230908/top-stran-inostranets-uzbekistan-ozdorovleniye-38717359.html
Топ-5 стран, откуда больше всего иностранцев приехало в Узбекистан оздоровиться
Топ-5 стран, откуда больше всего иностранцев приехало в Узбекистан оздоровиться
За январь-июль 2023 года в Узбекистан въехали с целью лечения 36 300 иностранных граждан, сообщает Агентство статистики
2023-09-08T20:53+0500
2023-09-08T20:53+0500
2023-09-08T20:53+0500
инфографика
узбекистан
лечение
здоровье
иностранные граждане
иностранцы
россия
таджикистан
казахстан
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Для того, чтобы оздоровиться больше всего гостей приехало из Таджикистана — 25 800 человек. Далее идут Казахстан — 6 200 человек, Кыргызстан — 3 300 и Россия — 600.Замыкает пятерку стран Туркменистан, оттуда на лечение приехали 200 человек.
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инфографика узбекистан лечение здоровье иностранные граждане агентство статистики таджикистан казахстан кыргызстан россия туркменистан топ-5 стран
инфографика узбекистан лечение здоровье иностранные граждане агентство статистики таджикистан казахстан кыргызстан россия туркменистан топ-5 стран
Топ-5 стран, откуда больше всего иностранцев приехало в Узбекистан оздоровиться
За январь-июль 2023 года в Узбекистан въехали с целью лечения 36 300 иностранных граждан, сообщает Агентство статистики.
Для того, чтобы оздоровиться больше всего гостей приехало из Таджикистана — 25 800 человек.
Далее идут Казахстан — 6 200 человек, Кыргызстан — 3 300 и Россия — 600.
Замыкает пятерку стран Туркменистан, оттуда на лечение приехали 200 человек.