https://uz.sputniknews.ru/20230908/top-stran-inostranets-uzbekistan-ozdorovleniye-38717359.html

Топ-5 стран, откуда больше всего иностранцев приехало в Узбекистан оздоровиться

Топ-5 стран, откуда больше всего иностранцев приехало в Узбекистан оздоровиться

За январь-июль 2023 года в Узбекистан въехали с целью лечения 36 300 иностранных граждан, сообщает Агентство статистики

2023-09-08T20:53+0500

2023-09-08T20:53+0500

2023-09-08T20:53+0500

инфографика

узбекистан

лечение

здоровье

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иностранцы

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таджикистан

казахстан

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Для того, чтобы оздоровиться больше всего гостей приехало из Таджикистана — 25 800 человек. Далее идут Казахстан — 6 200 человек, Кыргызстан — 3 300 и Россия — 600.Замыкает пятерку стран Туркменистан, оттуда на лечение приехали 200 человек.

узбекистан

россия

таджикистан

казахстан

туркменистан

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