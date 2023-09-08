https://uz.sputniknews.ru/20230908/umra-mestnye-turoperatory-postanovleniye-38679164.html

Умру теперь могут организовывать только местные туроператоры

Умру теперь могут организовывать только местные туроператоры

Вступили в силу новый порядок организации малого хаджа в Узбекистане.

2023-09-08T07:06+0500

2023-09-08T07:06+0500

2023-09-08T07:06+0500

узбекистан

общество

туризм

хадж

саудовская аравия

законодательство

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. С 8 сентября вступило в силу постановление "О дополнительных мерах по эффективной защите интересов паломников при организации и проведении мероприятий Умры", принятое узбекским правительством месяц назад, напоминает Министерство туризма республики.Согласно документу, лицензия на осуществление туристской деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий Умры, будет выдаваться отдельно и только местным туроператорам.Документ также предусматривает следующие дополнительные лицензионные требования:Специалисты Управления мусульман Узбекистана будут оказывать услуги по сопровождению паломников в качестве руководителя группы (пятьдесят человек) на следующих условиях:С 1 октября 2023 года будет введена система рейтинга деятельности туроператоров, оказывающих услуги Умры.Дополнительные лицензионные требования и условия, указанные в решении, будут применяться с 1 ноября 2023 года, при этом плата за рассмотрение заявления и госпошлина за лицензию при ее переоформлении не взимаются.Напоминаем, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела электронную визу для Узбекистана. С этой визой можно совершить Умру.

узбекистан

саудовская аравия

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