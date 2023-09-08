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https://uz.sputniknews.ru/20230908/umra-mestnye-turoperatory-postanovleniye-38679164.html
Умру теперь могут организовывать только местные туроператоры
Умру теперь могут организовывать только местные туроператоры
Вступили в силу новый порядок организации малого хаджа в Узбекистане.
2023-09-08T07:06+0500
2023-09-08T07:06+0500
узбекистан
общество
туризм
хадж
саудовская аравия
законодательство
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. С 8 сентября вступило в силу постановление "О дополнительных мерах по эффективной защите интересов паломников при организации и проведении мероприятий Умры", принятое узбекским правительством месяц назад, напоминает Министерство туризма республики.Согласно документу, лицензия на осуществление туристской деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий Умры, будет выдаваться отдельно и только местным туроператорам.Документ также предусматривает следующие дополнительные лицензионные требования:Специалисты Управления мусульман Узбекистана будут оказывать услуги по сопровождению паломников в качестве руководителя группы (пятьдесят человек) на следующих условиях:С 1 октября 2023 года будет введена система рейтинга деятельности туроператоров, оказывающих услуги Умры.Дополнительные лицензионные требования и условия, указанные в решении, будут применяться с 1 ноября 2023 года, при этом плата за рассмотрение заявления и госпошлина за лицензию при ее переоформлении не взимаются.Напоминаем, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела электронную визу для Узбекистана. С этой визой можно совершить Умру.
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узбекистан министерство туризма малый хадж умра постановление правительства местные туроператоры лицензия правила
узбекистан министерство туризма малый хадж умра постановление правительства местные туроператоры лицензия правила

Умру теперь могут организовывать только местные туроператоры

07:06 08.09.2023
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsПервые паломники отправляются из Ташкента в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.
Первые паломники отправляются из Ташкента в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
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Вступили в силу новый порядок организации малого хаджа в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. С 8 сентября вступило в силу постановление "О дополнительных мерах по эффективной защите интересов паломников при организации и проведении мероприятий Умры", принятое узбекским правительством месяц назад, напоминает Министерство туризма республики.
Согласно документу, лицензия на осуществление туристской деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий Умры, будет выдаваться отдельно и только местным туроператорам.
Документ также предусматривает следующие дополнительные лицензионные требования:
отложить не менее $100 тыс. в Фонд безопасного туризма Комитета по туризму;
в качестве руководителей групп паломников во время совершения Умры назначить специалистов, обладающих религиозными знаниями и навыками, на основании договора, заключенного с Управлением мусульман Узбекистана;
иметь в штате туроператора, оказывающего услуги Умры, не менее одного специалиста со степенью бакалавра или магистра, полученной в республиканском образовательном учреждении по направлениям религиозного (исламского) образования или международной исламской академии Узбекистана;
не оказывать услуги Умры несовершеннолетним;
осуществлять услуги организации Умры в соответствии с договором, заключенным между партнерской организацией в Королевстве Саудовская Аравия.
Специалисты Управления мусульман Узбекистана будут оказывать услуги по сопровождению паломников в качестве руководителя группы (пятьдесят человек) на следующих условиях:
услуги специалиста по сопровождению групп паломников предоставляются бесплатно, его транспортные расходы (переезд, гостиница, питание, страховка, визовые сборы и т.д.) берет на себя туроператор, организующий Умру;
Управление мусульман Узбекистана выделяет специалиста по заявке туроператора в течение 3-х рабочих дней;
один руководитель группы сопровождает группу паломников численностью не более 50 человек.
С 1 октября 2023 года будет введена система рейтинга деятельности туроператоров, оказывающих услуги Умры.
Дополнительные лицензионные требования и условия, указанные в решении, будут применяться с 1 ноября 2023 года, при этом плата за рассмотрение заявления и госпошлина за лицензию при ее переоформлении не взимаются.
Напоминаем, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела электронную визу для Узбекистана. С этой визой можно совершить Умру.
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