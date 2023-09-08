Умру теперь могут организовывать только местные туроператоры
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsПервые паломники отправляются из Ташкента в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.
Вступили в силу новый порядок организации малого хаджа в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. С 8 сентября вступило в силу постановление "О дополнительных мерах по эффективной защите интересов паломников при организации и проведении мероприятий Умры", принятое узбекским правительством месяц назад, напоминает Министерство туризма республики.
Согласно документу, лицензия на осуществление туристской деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий Умры, будет выдаваться отдельно и только местным туроператорам.
Документ также предусматривает следующие дополнительные лицензионные требования:
отложить не менее $100 тыс. в Фонд безопасного туризма Комитета по туризму;
в качестве руководителей групп паломников во время совершения Умры назначить специалистов, обладающих религиозными знаниями и навыками, на основании договора, заключенного с Управлением мусульман Узбекистана;
иметь в штате туроператора, оказывающего услуги Умры, не менее одного специалиста со степенью бакалавра или магистра, полученной в республиканском образовательном учреждении по направлениям религиозного (исламского) образования или международной исламской академии Узбекистана;
не оказывать услуги Умры несовершеннолетним;
осуществлять услуги организации Умры в соответствии с договором, заключенным между партнерской организацией в Королевстве Саудовская Аравия.
Специалисты Управления мусульман Узбекистана будут оказывать услуги по сопровождению паломников в качестве руководителя группы (пятьдесят человек) на следующих условиях:
услуги специалиста по сопровождению групп паломников предоставляются бесплатно, его транспортные расходы (переезд, гостиница, питание, страховка, визовые сборы и т.д.) берет на себя туроператор, организующий Умру;
Управление мусульман Узбекистана выделяет специалиста по заявке туроператора в течение 3-х рабочих дней;
один руководитель группы сопровождает группу паломников численностью не более 50 человек.
С 1 октября 2023 года будет введена система рейтинга деятельности туроператоров, оказывающих услуги Умры.
Дополнительные лицензионные требования и условия, указанные в решении, будут применяться с 1 ноября 2023 года, при этом плата за рассмотрение заявления и госпошлина за лицензию при ее переоформлении не взимаются.
Напоминаем, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела электронную визу для Узбекистана. С этой визой можно совершить Умру.