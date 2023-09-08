https://uz.sputniknews.ru/20230908/uzbekistan-lift-kamera-sistema-avtospusk-bezopasnost-38717777.html

В Узбекистане предлагают оборудовать лифты камерами и системами автоспуска

В Узбекистане предлагают оборудовать лифты камерами и системами автоспуска

Для обсуждения проект постановления представлен до 20 сентября

2023-09-08T21:27+0500

2023-09-08T21:27+0500

2023-09-08T21:28+0500

узбекистан

лифт

проект

постановление

кабмин

камера

видеонаблюдение

автоспуск

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане предлагают установить камеры для непрерывного видеомониторинга кабины лифтов и управления ими дистанционно (при аварийных ситуациях). Это предусмотрено проектом постановления, который разработан Кабмином и вынесен на общественное обсуждение. Проектом документа, предусмотрено внедрение электронной программы контроля технического состояния лифтов, оперативного учета аварий. Предусмотрено также, что лифты в многоквартирных домах и во всех объектах, где предполагается их установка, перед вводом в эксплуатацию должны быть подключены к диспетчерской службе. А в кабине лифта должно быть установлено устройство для связи с диспетчером.Кроме того, проект постановления предусматривает внедрение системы автоматического спуска лифта на первый этаж здания и открытия дверей в аварийных случаях, в том числе при отключении электричества. Ранее мы сообщали, что в Узбекистане усилят контроль за безопасностью лифтов. Все категории лифтов и эскалаторов в республике должны будут проходить обязательный техосмотр не реже одного раза в год.

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