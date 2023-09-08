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https://uz.sputniknews.ru/20230908/uzbekistan-lift-kamera-sistema-avtospusk-bezopasnost-38717777.html
В Узбекистане предлагают оборудовать лифты камерами и системами автоспуска
В Узбекистане предлагают оборудовать лифты камерами и системами автоспуска
Для обсуждения проект постановления представлен до 20 сентября
2023-09-08T21:27+0500
2023-09-08T21:28+0500
узбекистан
лифт
проект
постановление
кабмин
камера
видеонаблюдение
автоспуск
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане предлагают установить камеры для непрерывного видеомониторинга кабины лифтов и управления ими дистанционно (при аварийных ситуациях). Это предусмотрено проектом постановления, который разработан Кабмином и вынесен на общественное обсуждение. Проектом документа, предусмотрено внедрение электронной программы контроля технического состояния лифтов, оперативного учета аварий. Предусмотрено также, что лифты в многоквартирных домах и во всех объектах, где предполагается их установка, перед вводом в эксплуатацию должны быть подключены к диспетчерской службе. А в кабине лифта должно быть установлено устройство для связи с диспетчером.Кроме того, проект постановления предусматривает внедрение системы автоматического спуска лифта на первый этаж здания и открытия дверей в аварийных случаях, в том числе при отключении электричества. Ранее мы сообщали, что в Узбекистане усилят контроль за безопасностью лифтов. Все категории лифтов и эскалаторов в республике должны будут проходить обязательный техосмотр не реже одного раза в год.
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узбекистан проект постановление кабмин лифт кабина камера видеонаблюдение система автоспуск безопасность обсуждение диспетчерская служба многоквартирный дом устройство авария отключение электричество
узбекистан проект постановление кабмин лифт кабина камера видеонаблюдение система автоспуск безопасность обсуждение диспетчерская служба многоквартирный дом устройство авария отключение электричество

В Узбекистане предлагают оборудовать лифты камерами и системами автоспуска

21:27 08.09.2023 (обновлено: 21:28 08.09.2023)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛифт
Лифт - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Для обсуждения проект постановления "О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности при использовании промышленной электротехнической продукции и усиления контроля качества" представлен до 20 сентября.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане предлагают установить камеры для непрерывного видеомониторинга кабины лифтов и управления ими дистанционно (при аварийных ситуациях). Это предусмотрено проектом постановления, который разработан Кабмином и вынесен на общественное обсуждение.
Проектом документа, предусмотрено внедрение электронной программы контроля технического состояния лифтов, оперативного учета аварий.
Предусмотрено также, что лифты в многоквартирных домах и во всех объектах, где предполагается их установка, перед вводом в эксплуатацию должны быть подключены к диспетчерской службе. А в кабине лифта должно быть установлено устройство для связи с диспетчером.
Кроме того, проект постановления предусматривает внедрение системы автоматического спуска лифта на первый этаж здания и открытия дверей в аварийных случаях, в том числе при отключении электричества.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистане усилят контроль за безопасностью лифтов.
Все категории лифтов и эскалаторов в республике должны будут проходить обязательный техосмотр не реже одного раза в год.
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