https://uz.sputniknews.ru/20230908/xiva-etnosport-festival-38690105.html

В Хиве стартовал Международный фестиваль этноспорта — фото, видео

В Хиве стартовал Международный фестиваль этноспорта — фото, видео

В нем участвуют более 2000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.

2023-09-08T11:33+0500

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узбекистан

хива

спорт

фестиваль этноспорта

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ХИВА, 8 сен — Sputnik. Сегодня в Хорезмской области стартовал Международный фестиваль этноспорта, сообщает корреспондент Sputnik.Его участники уже начали состязаться в различных видах спорта.В данный момент в Хиве проходит 5-й чемпионат мира по мас-рестлингу. Это национальный вид спорта Якутии, в основе которого традиционная игра в перетягивание палки. "Мас" в переводе с якутского означает "дерево, палка", "рестлинг" — с английского — "борьба".В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан.В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-ministr-sporta-uzbekistan-vizit-foto-38668126.html

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