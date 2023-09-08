В Хиве стартовал Международный фестиваль этноспорта — фото, видео
11:33 08.09.2023 (обновлено: 11:57 08.09.2023)
© Sputnik / Анна Желиховская Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве.
© Sputnik / Анна Желиховская
Эксклюзив
В нем участвуют более 2 000 спортсменов из 63 стран, в составе российской делегации свыше 200 человек.
ХИВА, 8 сен — Sputnik. Сегодня в Хорезмской области стартовал Международный фестиваль этноспорта, сообщает корреспондент Sputnik.
Его участники уже начали состязаться в различных видах спорта.
В данный момент в Хиве проходит 5-й чемпионат мира по мас-рестлингу. Это национальный вид спорта Якутии, в основе которого традиционная игра в перетягивание палки. "Мас" в переводе с якутского означает "дерево, палка", "рестлинг" — с английского — "борьба".
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан.
В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
© Sputnik / Анна Желиховская В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
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© Sputnik / Анна Желиховская
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
© Sputnik / Анна Желиховская Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве.
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© Sputnik / Анна Желиховская
Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве.
© Sputnik / Анна Желиховская В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
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© Sputnik / Анна Желиховская
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
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© Sputnik / Анна Желиховская
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
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© Sputnik / Анна Желиховская
Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве.
3/3
© Sputnik / Анна Желиховская
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
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