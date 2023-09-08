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https://uz.sputniknews.ru/20230908/xiva-etnosport-festival-38690105.html
В Хиве стартовал Международный фестиваль этноспорта — фото, видео
В Хиве стартовал Международный фестиваль этноспорта — фото, видео
В нем участвуют более 2000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
2023-09-08T11:33+0500
2023-09-08T11:57+0500
узбекистан
хива
спорт
фестиваль этноспорта
россия
видео
фото
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ХИВА, 8 сен — Sputnik. Сегодня в Хорезмской области стартовал Международный фестиваль этноспорта, сообщает корреспондент Sputnik.Его участники уже начали состязаться в различных видах спорта.В данный момент в Хиве проходит 5-й чемпионат мира по мас-рестлингу. Это национальный вид спорта Якутии, в основе которого традиционная игра в перетягивание палки. "Мас" в переводе с якутского означает "дерево, палка", "рестлинг" — с английского — "борьба".В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан.В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-ministr-sporta-uzbekistan-vizit-foto-38668126.html
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Анна Желиховская
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узбекистан хива спорт фестиваль этноспорта россия видео фото
узбекистан хива спорт фестиваль этноспорта россия видео фото

В Хиве стартовал Международный фестиваль этноспорта — фото, видео

11:33 08.09.2023 (обновлено: 11:57 08.09.2023)
© Sputnik / Анна Желиховская Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве.
Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
© Sputnik / Анна Желиховская
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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В нем участвуют более 2 000 спортсменов из 63 стран, в составе российской делегации свыше 200 человек.
ХИВА, 8 сен — Sputnik. Сегодня в Хорезмской области стартовал Международный фестиваль этноспорта, сообщает корреспондент Sputnik.
Его участники уже начали состязаться в различных видах спорта.
В данный момент в Хиве проходит 5-й чемпионат мира по мас-рестлингу. Это национальный вид спорта Якутии, в основе которого традиционная игра в перетягивание палки. "Мас" в переводе с якутского означает "дерево, палка", "рестлинг" — с английского — "борьба".
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан.
В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
© Sputnik / Анна Желиховская В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Анна Желиховская
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
© Sputnik / Анна Желиховская Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве.
Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Анна Желиховская
Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве.
© Sputnik / Анна Желиховская В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Анна Желиховская
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
1/3
© Sputnik / Анна Желиховская
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
2/3
© Sputnik / Анна Желиховская
Первый международный фестиваль этноспорта в Хиве.
3/3
© Sputnik / Анна Желиховская
В нем принимают участие более 170 спортсменов из 18 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Египет, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Пакистан, Таджикистан. В целом, на фестиваль собрались более 2 000 спортсменов из 63 стран, делегация из России включает свыше 200 человек.
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