https://uz.sputniknews.ru/20230908/yelizaveta-boyarskaya-master-klass-tashkent-38706043.html

Известная российская актриса проведет мастер-класс в Ташкенте

Известная российская актриса проведет мастер-класс в Ташкенте

Елизавета Боярская поделится своим мастерством в рамках XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".

2023-09-08T14:31+0500

2023-09-08T14:31+0500

2023-09-08T14:31+0500

узбекистан

ташкент

вгик

филиал

мастер-класс

россия

актриса

ташкентский международный кинофестиваль

культура

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Ташкенте состоится мастер-класс российской актрисы Елизаветы Боярской, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе ташкентского филиала ВГИК.Он пройдет 29 сентября на летней площадке данного вуза в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового Пути".Елизавета Боярская — дочь известных российских актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Она снялась в таких картинах, как "Ирония судьбы. Продолжение", "Адмиралъ", "С новым годом, мамы!", "Шерлок Холмс", "Анна Каренина", "Матч" и многих других, а также озвучила Бабу-Ягу в мультфильме "Три богатыря на дальних берегах" и волчицу Бьянку в мультфильме "Волки и овцы: безумное превращение".Напомним, что XV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" пройдет в Ташкенте и Самарканде с 29 сентября по 2 октября.В программе кинофестиваля — мастер-классы, эксклюзивные кинопоказы, дни кино разных стран, конкурсы молодых режиссеров и другие мероприятия.Впервые мероприятие подобного статуса провели в столице Узбекистана в 1968 году. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с 1997 года фестиваль не проводился.Легендарный киносмотр возобновлен в 2021 году соответствующим постановлением Шавката Мирзиёева.

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