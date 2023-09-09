https://uz.sputniknews.ru/20230909/mirziyoyev-pozdravleniye-uchastniki-festival-etnosport-38726478.html

Мирзиёев поздравил участников Международного фестиваля этноспорта в Хиве — что он отметил

Мирзиёев поздравил участников Международного фестиваля этноспорта в Хиве — что он отметил

Глава Узбекистана выразил уверенность, что совместными усилиями этот фестиваль займет достойное место в ряду престижных мировых спортивных форумов.

2023-09-09T09:36+0500

2023-09-09T09:36+0500

2023-09-09T09:36+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

фестиваль

фестиваль этноспорта

хива

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев поздравил участников Международного фестиваля этноспорта в Хиве с его открытием, сообщает пресс-служба президента.Он отметил, что об интересе и внимании к данному мероприятию свидетельствует присутствие на нем представителей ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ, Всемирной конфедерации этноспорта и государств – ее членов, около 930 этноспортсменов из 63 стран, а также работников СМИ.По его словам, виды этноспорта, воплощающие в себе историю народа, национальные ценности и традиции, имеют огромное значение в воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине, гармонично развитыми личностями, в укреплении дружбы между государствами мира.Мирзиёев отдельно остановился на работе, которая проводится в республике по популяризации национальных, народных игр, расширению международного сотрудничества в данной сфере. В последние годы приняли ряд соответствующих постановлений, в частности, Программу по популяризации и развитию видов этноспорта до 2025 года.Наряду с этим, в Узбекистане проводят трехэтапные соревнования по национальным видам спорта, В Ташкенте ежегодно проходит республиканский фестиваль этноспорта, в Хиве раз в два года — Международный фестиваль этноспорта.Также, с учетом особенностей каждого района и города республики, приняты территориальные программы по развитию и популяризации национальных видов спорта и народных игр, организации спортивных соревнований.По отдельным видам этноспорта сформированы система управления, а также резерв спортсменов и тренеров, налажено регулярное проведение соревнований и их финансирование.Особое внимание уделяют подготовке квалифицированных специалистов и организации научных исследований в данной области.Кроме того, в республике составили перечень национальных видов спорта и народных игр, а также принимают меры по включению узбекской борьбы кураш в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по этноспортивным национальным играм.В заключение он пожелал успехов в проводимых в рамках фестиваля спортивных соревнованиях, международном турнире, чемпионатах мира, а также плодотворной работы конференции.

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