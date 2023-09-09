Почему сутулиться опасно — врач

"Чаще всего причиной сутулости является сидячий образ жизни, например, у офисных работников или школьников. Если человек долго сидит без разгрузки спины и таза, без банальной гимнастики, осанка нарушается. Бывает, что человек, наоборот, много ходит, но осанка у него нарушена. Тогда надо смотреть на состояние стоп, потому что они тоже сильно влияют на осанку, ведь это фундамент, на который ставится весь скелет. Также причиной нарушения осанки может быть неправильное распределение нагрузки во время занятий в спортзале без тренера", – объяснила Левченко.