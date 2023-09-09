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Почему сутулиться опасно — врач
Почему сутулиться опасно — врач
Неправильная осанка может стать причиной головокружений и сонливости.
2023-09-09T22:04+0500
2023-09-09T22:04+0500
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Если вы замечаете, что начали сутулиться, нужно обязательно обратиться к специалисту. Нарушение осанки чревато появлением серьезных проблем со здоровьем, рассказала травматолог-ортопед Ольга Левченко радио Sputnik.Также она перечислила причины нарушений осанки.По ее словам, избавиться от сутулости вполне реально.В заключение она добавила, что можно использовать корректор осанки или динамические подушки под поясницу. Однако, при наличии показаний на более поздних стадиях, например, при сколиозе 3-4 степени, пациенту могут назначить операцию.Ранее врач предупредил, в чем опасность работы на ногах.
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это интересно здоровье мнение эксперта
это интересно здоровье мнение эксперта

Почему сутулиться опасно — врач

22:04 09.09.2023
© Depositphotos.com / StockassoУсталый мужчина с болью в спине
Усталый мужчина с болью в спине - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2023
© Depositphotos.com / Stockasso
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Неправильная осанка может стать причиной головокружений и сонливости.
Если вы замечаете, что начали сутулиться, нужно обязательно обратиться к специалисту. Нарушение осанки чревато появлением серьезных проблем со здоровьем, рассказала травматолог-ортопед Ольга Левченко радио Sputnik.
"Нарушение осанки, искривление позвоночника – это диагноз, здесь нельзя заниматься самолечением, потому что можно усугубить ситуацию. Когда мы сутулимся, идет изменение положения позвонков, идет формирование межпозвонковых протрузий и грыж. Также нарушается кровоток в сосудах, это может давать сонливость, слабость, головокружение. Из-за нарушений осанки могут страдать внутренние органы грудной клетки. Если вы сутулитесь, если у вас асимметрия плеч, лопаток, боли в спине, надо обратиться к врачу – чаще всего это ортопед, – он назначит обследование и поставит точный диагноз", – советует специалист.
Также она перечислила причины нарушений осанки.
"Чаще всего причиной сутулости является сидячий образ жизни, например, у офисных работников или школьников. Если человек долго сидит без разгрузки спины и таза, без банальной гимнастики, осанка нарушается. Бывает, что человек, наоборот, много ходит, но осанка у него нарушена. Тогда надо смотреть на состояние стоп, потому что они тоже сильно влияют на осанку, ведь это фундамент, на который ставится весь скелет. Также причиной нарушения осанки может быть неправильное распределение нагрузки во время занятий в спортзале без тренера", – объяснила Левченко.
По ее словам, избавиться от сутулости вполне реально.
"В зависимости от вашей ситуации врач подскажет, какой метод подойдет. Это может быть мануальная терапия, лечебная физкультура, тренировки для укрепления мышц спины. Можно поставить ортопедические стельки или стельки с правильным распределением нагрузки по стопе, чтобы разгрузить мышцы", — сказала специалист.
В заключение она добавила, что можно использовать корректор осанки или динамические подушки под поясницу. Однако, при наличии показаний на более поздних стадиях, например, при сколиозе 3-4 степени, пациенту могут назначить операцию.
Ранее врач предупредил, в чем опасность работы на ногах.
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