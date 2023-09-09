https://uz.sputniknews.ru/20230909/tashkent-gaz-otklyucheniye-9-setnyabr-2023-38727091.html

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — адреса

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — адреса

9 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-09T10:02+0500

2023-09-09T10:02+0500

2023-09-09T10:02+0500

узбекистан

ташкент

газ

ремонт

общество

график отключений газа

район

махалля

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Яккасарайского и Мирабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 10.00 до 17.00:Яккасарайский район:Мирабадский район:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

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