https://uz.sputniknews.ru/20230909/tashkent-gaz-otklyucheniye-9-setnyabr-2023-38727091.html
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — адреса
9 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-09T10:02+0500
2023-09-09T10:02+0500
2023-09-09T10:02+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
общество
график отключений газа
район
махалля
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Яккасарайского и Мирабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 10.00 до 17.00:Яккасарайский район:Мирабадский район:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
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узбекистан ташкент газ ремонт график отключений газа район махалля общество
узбекистан ташкент газ ремонт график отключений газа район махалля общество
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — адреса
9 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Яккасарайского и Мирабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба
Hududgaz Poytaxt.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят с 10.00 до 17.00:
махалли "Абдулла Каххар" и "Дам Арик" — 4 350 жилых домов;
махалли "Абдулла Каххар", "Дам Арик", "Бобур" и "Х.Сулейман" — 34 оптовых потребителя.
махалли "Янги Мирабад" и "Байналминал"
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.