https://uz.sputniknews.ru/20230909/tashkent-vystavka-rossiya-obrazovaniye-38735856.html
Стала известна дата проведения в Ташкенте выставки "Российское образование-2023"
Стала известна дата проведения в Ташкенте выставки "Российское образование-2023"
В этом году участниками выставки-ярмарки станут около пятидесяти вузов.
2023-09-09T16:45+0500
2023-09-09T16:45+0500
2023-09-09T16:45+0500
узбекистан
ташкент
выставка
ярмарка
образование
россия
вузы
абитуриенты
обучение
россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с 22 по 23 сентября пройдет выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2023", сообщает корреспондент Sputnik.Об этом рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, выступая на образовательном фестивале "День знаний" в Ташкенте.В ходе образовательной выставки-ярмарки, абитуриентам расскажут о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. По информации Россотрудничества, в этом году участие в ней примут около 50 высших учебных заведений РФ.Посетители смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое.Напомним, сегодня в Ташкенте прошли праздничные мероприятия в рамках первого образовательного фестиваля "День знаний". Его участниками стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов.
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан ташкент выставка ярмарка образование россия абитуриенты обучение россотрудничество общество видео
узбекистан ташкент выставка ярмарка образование россия абитуриенты обучение россотрудничество общество видео
Стала известна дата проведения в Ташкенте выставки "Российское образование-2023"
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В этом году участниками выставки-ярмарки станут около пятидесяти вузов.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с 22 по 23 сентября пройдет выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2023", сообщает корреспондент Sputnik.
Об этом рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, выступая на образовательном фестивале "День знаний"
в Ташкенте.
"Пользуясь случаем, хотела пригласить вас на Международную выставку "Ярмарка образования-2023", которая пройдет в Ташкенте 22-23 сентября. Место проведения скоро сообщим", — сказала Старосельская.
В ходе образовательной выставки-ярмарки, абитуриентам расскажут о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. По информации Россотрудничества, в этом году участие в ней примут около 50 высших учебных заведений РФ.
Посетители смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое.
Напомним, сегодня в Ташкенте прошли праздничные мероприятия в рамках первого образовательного фестиваля "День знаний". Его участниками стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов.