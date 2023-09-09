https://uz.sputniknews.ru/20230909/tashkent-vystavka-rossiya-obrazovaniye-38735856.html

Стала известна дата проведения в Ташкенте выставки "Российское образование-2023"

Стала известна дата проведения в Ташкенте выставки "Российское образование-2023"

В этом году участниками выставки-ярмарки станут около пятидесяти вузов.

2023-09-09T16:45+0500

2023-09-09T16:45+0500

2023-09-09T16:45+0500

узбекистан

ташкент

выставка

ярмарка

образование

россия

вузы

абитуриенты

обучение

россотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/05/20779677_0:1:1791:1008_1920x0_80_0_0_26814658f4a988545547ee5f214789f0.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с 22 по 23 сентября пройдет выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2023", сообщает корреспондент Sputnik.Об этом рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, выступая на образовательном фестивале "День знаний" в Ташкенте.В ходе образовательной выставки-ярмарки, абитуриентам расскажут о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. По информации Россотрудничества, в этом году участие в ней примут около 50 высших учебных заведений РФ.Посетители смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое.Напомним, сегодня в Ташкенте прошли праздничные мероприятия в рамках первого образовательного фестиваля "День знаний". Его участниками стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

узбекистан ташкент выставка ярмарка образование россия абитуриенты обучение россотрудничество общество видео