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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230910/belgorodskaya-oblast-ukrainskiy-dron-38749853.html
Над Белгородской областью сбили украинский дрон — Минобороны РФ
Над Белгородской областью сбили украинский дрон — Минобороны РФ
Очередной беспилотный летательный аппарат сбила российская система ПВО.
2023-09-10T17:04+0500
2023-09-10T17:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
украина
всу
беспилотник
пво
белгородская область
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила очередной украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО, уточнили в министерстве.
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украина
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россия белгородская область сепецоперация специальная военная операция всу вооруженные силы украины беспилотный летательный аппарат бпла дрон беспилотник пво министерство обороны россии рф
россия белгородская область сепецоперация специальная военная операция всу вооруженные силы украины беспилотный летательный аппарат бпла дрон беспилотник пво министерство обороны россии рф

Над Белгородской областью сбили украинский дрон — Минобороны РФ

17:04 10.09.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Очередной беспилотный летательный аппарат сбила российская система ПВО.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила очередной украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"10 сентября т.г. около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны.

БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО, уточнили в министерстве.
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