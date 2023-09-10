https://uz.sputniknews.ru/20230910/belgorodskaya-oblast-ukrainskiy-dron-38749853.html
Над Белгородской областью сбили украинский дрон — Минобороны РФ
Над Белгородской областью сбили украинский дрон — Минобороны РФ
Очередной беспилотный летательный аппарат сбила российская система ПВО.
2023-09-10T17:04+0500
2023-09-10T17:04+0500
2023-09-10T17:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
украина
всу
беспилотник
пво
белгородская область
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила очередной украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО, уточнили в министерстве.
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россия белгородская область сепецоперация специальная военная операция всу вооруженные силы украины беспилотный летательный аппарат бпла дрон беспилотник пво министерство обороны россии рф
россия белгородская область сепецоперация специальная военная операция всу вооруженные силы украины беспилотный летательный аппарат бпла дрон беспилотник пво министерство обороны россии рф
Над Белгородской областью сбили украинский дрон — Минобороны РФ
Очередной беспилотный летательный аппарат сбила российская система ПВО.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила очередной украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Министерство обороны РФ.
"10 сентября т.г. около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны.
БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО, уточнили в министерстве.