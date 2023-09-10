От Африки до Чукотки: красавицы в национальных костюмах

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Национальная одежда каждого народа исполнена красоты и самобытности. Особенно ярким и искусным является женский костюм, призванный подчеркнуть красоту его обладательницы. Мы подготовили для вас подборку фотографий красавиц из разных стран в национальных костюмах.