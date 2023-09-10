https://uz.sputniknews.ru/20230910/natsionalnyye-kostyumy-foto-38697395.html
От Африки до Чукотки: красавицы в национальных костюмах
От Африки до Чукотки: красавицы в национальных костюмах
Национальная одежда каждого народа исполнена красоты и самобытности. Особенно ярким и искусным является женский костюм, призванный подчеркнуть красоту его обладательницы.
2023-09-10T22:12+0500
2023-09-10T22:12+0500
2023-09-10T22:12+0500
фото
одежда
женская одежда
девушки
татарстан
россия
ливия
китай
индия
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фото национальные костюмы девушки красавицы россия татарстан ливия китай индонезия индия чувашия бурятия таджикистан грузия дания туркменистан кыргызстан казахстан узбекистан южная африка испания
фото национальные костюмы девушки красавицы россия татарстан ливия китай индонезия индия чувашия бурятия таджикистан грузия дания туркменистан кыргызстан казахстан узбекистан южная африка испания
От Африки до Чукотки: красавицы в национальных костюмах
Национальная одежда каждого народа исполнена красоты и самобытности. Особенно ярким и искусным является женский костюм, призванный подчеркнуть красоту его обладательницы. Мы подготовили для вас подборку фотографий красавиц из разных стран в национальных костюмах.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Участница этнокультурного фестиваля "Национальное – актуальным" в Казани.
Участница этнокультурного фестиваля "Национальное – актуальным" в Казани.
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
Ливийские девушки на национальном дне ливийского костюма в Триполи.
Ливийские девушки на национальном дне ливийского костюма в Триполи.
© AFP 2023 / Frederic J. Brown
Девушки, представляющие национальное меньшинство чжуан из юго-западной провинции Китая Гуанси.
Девушки, представляющие национальное меньшинство чжуан из юго-западной провинции Китая Гуанси.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк Участница республиканского праздника чувашской культуры "Уяв" в поселке Аксубаево.
Участница республиканского праздника чувашской культуры "Уяв" в поселке Аксубаево.
© AFP 2023 / Narinder Nanu
Индийские девушки исполняют традиционный пенджабский народный танец Гиддха.
Индийские девушки исполняют традиционный пенджабский народный танец Гиддха.
Девушки в национальных костюмах в Бурятии.
© Sputnik / Iskander Aminov / Перейти в фотобанк
Таджикские девушки во время празднования Навруза.
Таджикские девушки во время празднования Навруза.
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba
Национальный костюм Индонезии.
Национальный костюм Индонезии.
© Sputnik / Alexander Imedashvily / Перейти в фотобанк
Девушка в национальном костюме Грузии.
Девушка в национальном костюме Грузии.
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
Девушка на праздновании Навруза в Татарстане.
Девушка на праздновании Навруза в Татарстане.
© AFP 2023 / Marco Bertorello
Традиционная одежда Дании.
Традиционная одежда Дании.
Девушка на праздновании Новруза в Туркменистане.
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк
Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде.
Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде.
Девушки на празднике в Душанбе.
© AFP 2023 / Yoshikazu Tsuno
Традиционная одежда Японии.
Традиционная одежда Японии.
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанк
Девушки в национальных костюмах Казахстана.
Девушки в национальных костюмах Казахстана.
© AFP 2023 / Rajesh Jantilal
Девушки в традиционных костюмах в Южной Африке.
Девушки в традиционных костюмах в Южной Африке.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк
Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке.
Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке.
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Артисты в национальных костюмах на праздновании Навруза в Ташкенте.
Артисты в национальных костюмах на праздновании Навруза в Ташкенте.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Группа поддержки испанского клуба "Уникаха".
Группа поддержки испанского клуба "Уникаха".