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От Африки до Чукотки: красавицы в национальных костюмах
От Африки до Чукотки: красавицы в национальных костюмах
Национальная одежда каждого народа исполнена красоты и самобытности. Особенно ярким и искусным является женский костюм, призванный подчеркнуть красоту его обладательницы.
2023-09-10T22:12+0500
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фото
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фото национальные костюмы девушки красавицы россия татарстан ливия китай индонезия индия чувашия бурятия таджикистан грузия дания туркменистан кыргызстан казахстан узбекистан южная африка испания
фото национальные костюмы девушки красавицы россия татарстан ливия китай индонезия индия чувашия бурятия таджикистан грузия дания туркменистан кыргызстан казахстан узбекистан южная африка испания

От Африки до Чукотки: красавицы в национальных костюмах

22:12 10.09.2023
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НовостиTelegram
Национальная одежда каждого народа исполнена красоты и самобытности. Особенно ярким и искусным является женский костюм, призванный подчеркнуть красоту его обладательницы. Мы подготовили для вас подборку фотографий красавиц из разных стран в национальных костюмах.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Участница этнокультурного фестиваля "Национальное – актуальным" в Казани.

Участница этнокультурного фестиваля &quot;Национальное – актуальным&quot; в Казани. - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Участница этнокультурного фестиваля "Национальное – актуальным" в Казани.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Ливийские девушки на национальном дне ливийского костюма в Триполи.

Ливийские девушки на национальном дне ливийского костюма в Триполи. - Sputnik Узбекистан
2/20
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Ливийские девушки на национальном дне ливийского костюма в Триполи.

© AFP 2023 / Frederic J. Brown

Девушки, представляющие национальное меньшинство чжуан из юго-западной провинции Китая Гуанси.

Девушки, представляющие национальное меньшинство чжуан из юго-западной провинции Китая Гуанси. - Sputnik Узбекистан
3/20
© AFP 2023 / Frederic J. Brown

Девушки, представляющие национальное меньшинство чжуан из юго-западной провинции Китая Гуанси.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкУчастница республиканского праздника чувашской культуры "Уяв" в поселке Аксубаево.
Девушка в национальном чувашском костюме - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Перейти в фотобанк
Участница республиканского праздника чувашской культуры "Уяв" в поселке Аксубаево.
© AFP 2023 / Narinder Nanu

Индийские девушки исполняют традиционный пенджабский народный танец Гиддха.

Индийские девушки исполняют традиционный пенджабский народный танец Гиддха. - Sputnik Узбекистан
5/20
© AFP 2023 / Narinder Nanu

Индийские девушки исполняют традиционный пенджабский народный танец Гиддха.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Девушки в национальных костюмах в Бурятии.

Девушки в национальных костюмах в Бурятии. - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Alexey Maishev
/
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Девушки в национальных костюмах в Бурятии.

© Sputnik / Iskander Aminov / Перейти в фотобанк

Таджикские девушки во время празднования Навруза.

Таджикские девушки во время празднования Навруза. - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Iskander Aminov
/
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Таджикские девушки во время празднования Навруза.

© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba

Национальный костюм Индонезии.

Национальный костюм Индонезии. - Sputnik Узбекистан
8/20
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba

Национальный костюм Индонезии.

© Sputnik / Alexander Imedashvily / Перейти в фотобанк

Девушка в национальном костюме Грузии.

Девушка в национальном костюме Грузии. - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Alexander Imedashvily
/
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Девушка в национальном костюме Грузии.

© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Девушка на праздновании Навруза в Татарстане.

Девушка на праздновании Навруза в Татарстане. - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Максим Богодвид
/
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Девушка на праздновании Навруза в Татарстане.

© AFP 2023 / Marco Bertorello

Традиционная одежда Дании.

Традиционная одежда Дании. - Sputnik Узбекистан
11/20
© AFP 2023 / Marco Bertorello

Традиционная одежда Дании.

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Девушка на праздновании Новруза в Туркменистане.

Девушка на праздновании Новруза в Туркменистане. - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Стрингер
/
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Девушка на праздновании Новруза в Туркменистане.

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде.

Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде. - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Стрингер
/
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Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Девушки на празднике в Душанбе.

Девушки на празднике в Душанбе. - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Amir Isaev
/
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Девушки на празднике в Душанбе.

© AFP 2023 / Yoshikazu Tsuno

Традиционная одежда Японии.

Традиционная одежда Японии. - Sputnik Узбекистан
15/20
© AFP 2023 / Yoshikazu Tsuno

Традиционная одежда Японии.

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанк

Девушки в национальных костюмах Казахстана.

Девушки в национальных костюмах Казахстана. - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Владислав Воднев
/
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Девушки в национальных костюмах Казахстана.

© AFP 2023 / Rajesh Jantilal

Девушки в традиционных костюмах в Южной Африке.

Девушки в традиционных костюмах в Южной Африке. - Sputnik Узбекистан
17/20
© AFP 2023 / Rajesh Jantilal

Девушки в традиционных костюмах в Южной Африке.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке.

Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
/
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Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке.

© AP Photo / Anvar Ilyasov

Артисты в национальных костюмах на праздновании Навруза в Ташкенте.

Артисты в национальных костюмах на праздновании Навруза в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
19/20
© AP Photo / Anvar Ilyasov

Артисты в национальных костюмах на праздновании Навруза в Ташкенте.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Группа поддержки испанского клуба "Уникаха".

Группа поддержки испанского клуба &quot;Уникаха&quot;. - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Группа поддержки испанского клуба "Уникаха".

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