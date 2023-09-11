https://uz.sputniknews.ru/20230911/boks-uzbekistan-kazaxstan-medali-mejdunarodnyy-turnir-38760710.html

Боксеры из Узбекистана завоевали 13 медалей на международном турнире в Казахстане

Боксеры из Узбекистана завоевали 13 медалей на международном турнире в Казахстане

Соревнования проводились среди подростков 2006-2007 годов рождения. 11.09.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

казахстан

спорт

бокс

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. На международном турнире памяти заслуженного деятеля спорта Казахстана Аманбека Досмаилова в Кызылорде боксеры из Узбекистана завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей , сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.Примечательно, что все члены сборной вернулись с наградами: золото: серебро: бронза:

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