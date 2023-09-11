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https://uz.sputniknews.ru/20230911/boks-uzbekistan-kazaxstan-medali-mejdunarodnyy-turnir-38760710.html
Боксеры из Узбекистана завоевали 13 медалей на международном турнире в Казахстане
Боксеры из Узбекистана завоевали 13 медалей на международном турнире в Казахстане
Соревнования проводились среди подростков 2006-2007 годов рождения. 11.09.2023, Sputnik Узбекистан
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узбекистан
казахстан
спорт
бокс
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. На международном турнире памяти заслуженного деятеля спорта Казахстана Аманбека Досмаилова в Кызылорде боксеры из Узбекистана завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей , сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.Примечательно, что все члены сборной вернулись с наградами: золото: серебро: бронза:
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узбекистан, казахстан, спорт, бокс
узбекистан, казахстан, спорт, бокс

Боксеры из Узбекистана завоевали 13 медалей на международном турнире в Казахстане

11:48 11.09.2023 (обновлено: 12:02 11.09.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте. Архивное фото
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
© Федерация бокса Узбекистана
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Соревнования проводились среди подростков 2006-2007 годов рождения.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. На международном турнире памяти заслуженного деятеля спорта Казахстана Аманбека Досмаилова в Кызылорде боксеры из Узбекистана завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей , сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.
© Федерация бокса УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире в Казахстане.
Узбекские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире в Казахстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
Узбекские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире в Казахстане.
© Федерация бокса Узбекистана
Примечательно, что все члены сборной вернулись с наградами:
золото:
-57 кг: Ильхомжон Эргашев.
-71 кг: Мирзакамрон Юнусов.
-86 кг: Темурбек Абдувахобов;
серебро:
-51 кг: Собиржон Тастанов,
-60 кг: Мироншо Норкасымов,
-67 кг: Мухаммадазизбек Исмаилов,
-80 кг: Аббас Абдурахимов,
-75 кг: Джафарбек Шахбозов;
бронза:
-48 кг: Шакарбой Джораев,
-51 кг: Мухаммадгияс Собутханов,
-57 кг: Нодирбек Аллаберганов,
-75 кг: Шамсиддин Турсунов,
+92 кг: Асилбек Эшмуротов.
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