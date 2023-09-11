https://uz.sputniknews.ru/20230911/mid-rf-zelenskiy-es-intervyu-38787652.html

МИД РФ: Зеленский доказывает нацистскую сущность, грозя ЕС

МИД РФ: Зеленский доказывает нацистскую сущность, грозя ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью украинского президента изданию The Economist.

2023-09-11T19:44+0500

2023-09-11T19:44+0500

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мид

мид рф

мария захарова

владимир зеленский

интервью

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ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Заявление Владимира Зеленского о том, что из-за прекращения помощи Киеву вырастут риски Запада, связанные с украинскими беженцами в Европе, доказывают "нацистскую сущность" киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова в телеграм-канале прокомментировала слова Зеленского в интервью The Economist о том, что прекращение помощи Киеву увеличит риски для Запада "на собственном заднем дворе", поскольку нельзя предсказать реакцию на это миллионов украинских беженцев в Европе. Официальный представитель МИД напомнила о миллионах украинских граждан, которые стали реальными беженцами после того, как Порошенко "натравил на них вооружённые формирования Украины и тяжёлую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей". Она также назвала Зеленского COVID-23 для Европы, предсказав, что "они ещё хлебнут от него горя".

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