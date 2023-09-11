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https://uz.sputniknews.ru/20230911/mid-rf-zelenskiy-es-intervyu-38787652.html
МИД РФ: Зеленский доказывает нацистскую сущность, грозя ЕС
МИД РФ: Зеленский доказывает нацистскую сущность, грозя ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью украинского президента изданию The Economist.
2023-09-11T19:44+0500
2023-09-11T19:57+0500
россия
мид
мид рф
мария захарова
владимир зеленский
интервью
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ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Заявление Владимира Зеленского о том, что из-за прекращения помощи Киеву вырастут риски Запада, связанные с украинскими беженцами в Европе, доказывают "нацистскую сущность" киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова в телеграм-канале прокомментировала слова Зеленского в интервью The Economist о том, что прекращение помощи Киеву увеличит риски для Запада "на собственном заднем дворе", поскольку нельзя предсказать реакцию на это миллионов украинских беженцев в Европе. Официальный представитель МИД напомнила о миллионах украинских граждан, которые стали реальными беженцами после того, как Порошенко "натравил на них вооружённые формирования Украины и тяжёлую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей". Она также назвала Зеленского COVID-23 для Европы, предсказав, что "они ещё хлебнут от него горя".
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мид россии официальный представитель мария захарова комментарий интервью президент украины владимир зеленский the economist нацистская сущность беженцы
мид россии официальный представитель мария захарова комментарий интервью президент украины владимир зеленский the economist нацистская сущность беженцы

МИД РФ: Зеленский доказывает нацистскую сущность, грозя ЕС

19:44 11.09.2023 (обновлено: 19:57 11.09.2023)
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью украинского президента изданию The Economist.
ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Заявление Владимира Зеленского о том, что из-за прекращения помощи Киеву вырастут риски Запада, связанные с украинскими беженцами в Европе, доказывают "нацистскую сущность" киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова в телеграм-канале прокомментировала слова Зеленского в интервью The Economist о том, что прекращение помощи Киеву увеличит риски для Запада "на собственном заднем дворе", поскольку нельзя предсказать реакцию на это миллионов украинских беженцев в Европе.
"Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Зеленский для Запада - это Covid-23. Они еще хлебнут от него горя", - написала Захарова.
Официальный представитель МИД напомнила о миллионах украинских граждан, которые стали реальными беженцами после того, как Порошенко "натравил на них вооружённые формирования Украины и тяжёлую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей".
Она также назвала Зеленского COVID-23 для Европы, предсказав, что "они ещё хлебнут от него горя".
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