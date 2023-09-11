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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20230911/promyshlennoye-proizvodstvo-yeaes-rost-38778122.html
Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 2,8%
Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 2,8%
Наибольший рост за первое полугодие 2023 года отмечен в Беларуси
2023-09-11T15:19+0500
2023-09-11T15:19+0500
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промышленность
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. За семь месяцев 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вырос на 2,8 %, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Рост промышленного производства наблюдался в Беларуси – на 7,1%, Казахстане – на 3,6%, России – на 2,6%, Армении – на 0,5%.Между тем, снижение роста зафиксировано в Кыргызстане — на 1,8%.
беларусь
казахстан
россия
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еаэс еэк промышленное производство рост первое полугодие евразийский экономический союз россия беларусь казахстан армения кыргызстан
еаэс еэк промышленное производство рост первое полугодие евразийский экономический союз россия беларусь казахстан армения кыргызстан

Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 2,8%

15:19 11.09.2023
© Sputnik / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСварочное производство на конвейере завода. Архивное фото
Сварочное производство на конвейере завода. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
© Sputnik / Юрий Стрелец
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Наибольший рост за первое полугодие 2023 года отмечен в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. За семь месяцев 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вырос на 2,8 %, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

"В январе-июле 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 102,8% к уровню января-июля 2022 года", — говорится в сообщении ЕЭК.

Рост промышленного производства наблюдался в Беларуси – на 7,1%, Казахстане – на 3,6%, России – на 2,6%, Армении – на 0,5%.
Между тем, снижение роста зафиксировано в Кыргызстане — на 1,8%.
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