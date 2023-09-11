https://uz.sputniknews.ru/20230911/promyshlennoye-proizvodstvo-yeaes-rost-38778122.html
Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 2,8%
Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 2,8%
Наибольший рост за первое полугодие 2023 года отмечен в Беларуси
2023-09-11T15:19+0500
2023-09-11T15:19+0500
2023-09-11T15:19+0500
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. За семь месяцев 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вырос на 2,8 %, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Рост промышленного производства наблюдался в Беларуси – на 7,1%, Казахстане – на 3,6%, России – на 2,6%, Армении – на 0,5%.Между тем, снижение роста зафиксировано в Кыргызстане — на 1,8%.
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еаэс еэк промышленное производство рост первое полугодие евразийский экономический союз россия беларусь казахстан армения кыргызстан
еаэс еэк промышленное производство рост первое полугодие евразийский экономический союз россия беларусь казахстан армения кыргызстан
Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 2,8%
Наибольший рост за первое полугодие 2023 года отмечен в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
За семь месяцев 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вырос на 2,8 %, сообщает Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК).
"В январе-июле 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 102,8% к уровню января-июля 2022 года", — говорится в сообщении ЕЭК.
Рост промышленного производства наблюдался в Беларуси – на 7,1%, Казахстане – на 3,6%, России – на 2,6%, Армении – на 0,5%.
Между тем, снижение роста зафиксировано в Кыргызстане — на 1,8%.