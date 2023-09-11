https://uz.sputniknews.ru/20230911/promyshlennoye-proizvodstvo-yeaes-rost-38778122.html

Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 2,8%

Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 2,8%

Наибольший рост за первое полугодие 2023 года отмечен в Беларуси

2023-09-11T15:19+0500

2023-09-11T15:19+0500

2023-09-11T15:19+0500

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. За семь месяцев 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вырос на 2,8 %, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Рост промышленного производства наблюдался в Беларуси – на 7,1%, Казахстане – на 3,6%, России – на 2,6%, Армении – на 0,5%.Между тем, снижение роста зафиксировано в Кыргызстане — на 1,8%.

беларусь

казахстан

россия

армения

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