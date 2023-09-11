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https://uz.sputniknews.ru/20230911/rukovoditeli-filial-rossiya-vuz-vstrecha-tashkent-38756800.html
Руководители филиалов российских вузов собрались в Ташкенте — о чем говорили
Руководители филиалов российских вузов собрались в Ташкенте — о чем говорили
В Русском доме в Ташкенте поговорили о форматах взаимодействия между филиалами российских вузов
2023-09-11T09:59+0500
2023-09-11T11:38+0500
узбекистан
россия
россотрудничество
россотрудничество в узбекистане
вузы
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошла рабочая встреча представителей администрации президента России с руководителями филиалов российских вузов в республике, сообщает Русский дом в Ташкенте. Участники мероприятия обсудили результаты приемной кампании 2023-2024 годов, форматы взаимодействия между филиалами российских вузов, перспективы развития филиальной сети, новые направления подготовки, которые будут реализовывать вузы. Кроме того, поговорили о предстоящем участии филиалов в Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2023". Ранее руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская сообщила, что выставка-ярмарка пройдет в Ташкенте 22-23 сентября. Там абитуриенты смогут узнать о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. В этом году участие в образовательной выставке примут около 50 российских вузов.
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узбекистан россия рабочая встреча филиал вуз русский дом ташкент
узбекистан россия рабочая встреча филиал вуз русский дом ташкент

Руководители филиалов российских вузов собрались в Ташкенте — о чем говорили

09:59 11.09.2023 (обновлено: 11:38 11.09.2023)
© Русский дом в ТашкентеВ представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошла рабочая встреча представителей администрации президента РФ с главами филиалов российских вузов
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошла рабочая встреча представителей администрации президента РФ с главами филиалов российских вузов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
© Русский дом в Ташкенте
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В Русском доме в Ташкенте поговорили о форматах взаимодействия между филиалами российских вузов, а также новых направлениях подготовки, которые будут реализовывать вузы.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошла рабочая встреча представителей администрации президента России с руководителями филиалов российских вузов в республике, сообщает Русский дом в Ташкенте.
Участники мероприятия обсудили результаты приемной кампании 2023-2024 годов, форматы взаимодействия между филиалами российских вузов, перспективы развития филиальной сети, новые направления подготовки, которые будут реализовывать вузы.
© Русский дом в ТашкентеВ представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошла рабочая встреча представителей администрации президента РФ с главами филиалов российских вузов
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошла рабочая встреча представителей администрации президента РФ с главами филиалов российских вузов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошла рабочая встреча представителей администрации президента РФ с главами филиалов российских вузов
© Русский дом в Ташкенте
Кроме того, поговорили о предстоящем участии филиалов в Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2023".
Ранее руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская сообщила, что выставка-ярмарка пройдет в Ташкенте 22-23 сентября.
Там абитуриенты смогут узнать о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. В этом году участие в образовательной выставке примут около 50 российских вузов.
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