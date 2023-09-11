https://uz.sputniknews.ru/20230911/rukovoditeli-filial-rossiya-vuz-vstrecha-tashkent-38756800.html

Руководители филиалов российских вузов собрались в Ташкенте — о чем говорили

Руководители филиалов российских вузов собрались в Ташкенте — о чем говорили

В Русском доме в Ташкенте поговорили о форматах взаимодействия между филиалами российских вузов

2023-09-11T09:59+0500

2023-09-11T09:59+0500

2023-09-11T11:38+0500

узбекистан

россия

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

вузы

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошла рабочая встреча представителей администрации президента России с руководителями филиалов российских вузов в республике, сообщает Русский дом в Ташкенте. Участники мероприятия обсудили результаты приемной кампании 2023-2024 годов, форматы взаимодействия между филиалами российских вузов, перспективы развития филиальной сети, новые направления подготовки, которые будут реализовывать вузы. Кроме того, поговорили о предстоящем участии филиалов в Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2023". Ранее руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская сообщила, что выставка-ярмарка пройдет в Ташкенте 22-23 сентября. Там абитуриенты смогут узнать о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. В этом году участие в образовательной выставке примут около 50 российских вузов.

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