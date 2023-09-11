https://uz.sputniknews.ru/20230911/ssha-postavki-kievu-tankov-abrams-38788570.html

Почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS

Почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS

Торможение поставок американского оружия киевскому режиму связано с тем, что Вашингтон не желает видеть горящие в зоне СВО "лучшие в мире" танки Abrams, сбитые истребители F-16 и тактические ракеты ATACMS.

2023-09-11T21:20+0500

2023-09-11T21:20+0500

2023-09-11T21:21+0500

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Армия США продлила подготовку танкистов ВСУ в Германии на несколько недель, якобы из-за недостаточной обученности экипажей M1A1 Abrams. В действительности торможение обучения и самих поставок американского оружия связано с провальным контрнаступлением украинской армии, которая за три летних месяца понесла тяжелейшие потери в живой силе и боевой технике – уничтожены 66 тысяч военнослужащих, 7600 единиц вооружения. Сгорели более 60 "несгораемых" американских БМП Bradley, а также "неубиваемые" немецкие танки Leopard и британские Challenger.Между тем, западные специалисты считают Leopard 2A6 и Challenger 2 более живучими, нежели M1A1 Abrams (которые получит Украина), ведь американские танки "понижены в классе и не имеют брони из обедненного урана". Три десятка обещанных Киеву "Абрамсов" вместе с оставшимися "Леопардами" и "Челленджерами" предсказуемо (гарантированно) сгорят под ударами российских войск. Безрассудная потеря на украинском ТВД десятков миллиардов долларов и одновременно репутации ВПК США – не нравится даже самым бескомпромиссным вашингтонским "ястребам". Поэтому переобученные к началу сентября на M1A1 Abrams 200 специалистов ВСУ внезапно оказались "недоподготовленными", и до сего дня ни один американский танк не прибыл на Украину.Аналогичным образом "зависли" тактические ракеты ATACMS (дальностью до 300 км), которые давно просит украинский президент Владимир Зеленский. Утечки из Белого дома свидетельствуют о растянутом во времени "приближении" решения, и все же официальный представитель администрации Джон Кирби на днях констатировал: "Решения по ATACMS пока нет". Заметим, в арсенале Пентагона – всего около 2500 таких ракет, и они большей частью не высокоточные (не современные). Производство новых – 500 изделий в год – не покрывает потребностей всех зарубежных заказчиков. Кроме того, в США понимают, что отправка ATACMS на Украину может привести к прямому военному конфликту с РФ.Воздушные замкиРасполагая десятью летчиками ВСУ с хорошим английским, Киев намерен уже зимой 2023 года применять истребители F-16 в зоне СВО. В Пентагоне считают, что переобучение летчиков и техников займет более 12 месяцев. Не понимая принципов строительства, функционирования и боевого применения военно-воздушных сил, Зеленский надеется, что подаренные Западом 160 истребителей F-16 волшебным образом устранят господство России в воздухе. Разумеется, нехватку летчиков и аэродромов базирования должны компенсировать страны НАТО. Киевский режим стремится любым способом втянуть США и альянс в прямой военный конфликт с Россией. Больше оружия – ближе Третья мировая, которая в планы Запада пока не входит.Ранее в Киеве столь же истово верили в "вундерваффе" HIMARS, Patriotи Storm Shadow, но чуда не произошло. Американские истребители F-16 тактического перелома и даже равного противостояния не обеспечат, ведь за первые 550 дней российской спецоперации уничтожены 467 самолетов ВСУ того же четвертого поколения. Дальнобойные ракеты НАТО могут автоматически "включить" ядерную доктрину России. По данным главы комитета начальников штабов Армии США Марка Милли, "у русских – сотни истребителей четвертого и пятого поколений". Марионеточный киевский режим и блок НАТО в зоне СВО ожидают только потери, разочарования, крушение мифов и самой американской "исключительности". Бронетанковый пример весьма показателен.За 30 лет эксплуатации ни один британский танк Challenger 2 не пострадал от огня противника. На Украине "Челленджеры" передали 82-й десантно-штурмовой бригаде для прорыва российской обороны на Запорожском направлении, в районе Работино. Это село для украинских войск (четыре десантно-штурмовые бригады и десантно-штурмовой полк) превратилось в огневой мешок. В кратчайшие сроки ВСУ потеряли два из 14 британских танков Challenger 2, пополнения не ожидается. Весь танковый парк Британии на сегодня – 213 единиц. Неслучайно начальник британского генштаба Патрик Сандерс испытал потрясение от жестокого уничтожения Российской армией "самых передовых в мире" танков Challenger 2. Прозрачна судьба не самых передовых.На территории ФРГ специалисты Германии, Дании и Нидерландов готовят украинских танкистов для боевых действий на антикварных машинах Leopard 1A5. Такие танки в Бундесвере сняты с вооружения более 20 лет назад, пришлось формировать отряд возрастных инструкторов-пенсионеров из ХХ века. Что ожидает выпускников?Для сохранения объемов американской военной помощи Вашингтон требует от Киева до ноября любым способом "взять Токмак". По данным британской разведки, на направлении главного удара украинской армии в Запорожье Вооруженными силами РФ создана эшелонированная система обороны с подземными бетонными бункерами и обширными минными полями. Вокруг Токмака глубина противотанковых минных заграждений увеличена с 500 метров до двух-трех километров. Российские инженерные войска густо "засеивают" поля противотанковыми и противопехотными минами, чтобы помешать саперам ВСУ вручную проделывать проходы. Будущее украинских выпускников немецкой танковой школы незавидно. Впрочем, осталось не так много времени до "сезона дождей" и остановки наступательных действий ВСУ, целью которых Киев декларировал выход на границы 1991 года.По инерции в НАТО еще продолжается шаманское камлание в стиле "Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", однако бессмысленность и ущербность этой поддержки становится все более очевидной. Запад ждет унизительное поражение в украинском конфликте. Отставной полковник британской армии Ричард Кемп резюмирует: "У Украины кончается время". Вопрос уже не в том, пошатнется ли Западный альянс, а в том, когда это произойдет.Союзники (хозяева) Зеленского раньше или позже начнут принуждать марионеточное украинское правительство к мирному соглашению с Москвой. Воинственный госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил о готовности украинских властей к мирным переговорам с Россией. Вашингтон надеется, что мир наступит по американским "правилам", однако условия диктует победитель.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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