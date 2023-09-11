https://uz.sputniknews.ru/20230911/uzbekistan-zemletryaseniye-magnituda-epitsentr-38755052.html
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,5 — где эпицентр
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,5 — где эпицентр
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 244 км в юго-восточном направлении
2023-09-11T08:34+0500
2023-09-11T08:34+0500
2023-09-11T08:39+0500
узбекистан
землетрясение
ферганская область
фергана
магнитуда
эпицентр
андижанская область
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Сегодня на территории Узбекистана в 06.54 по местному времени (11.09.2023 года, 01:54 по Гринвичу) произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр — Ферганская область, город Фергана. Магнитуда — 4,5, глубина 5 км. Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
узбекистан
ферганская область
фергана
андижанская область
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узбекистан землетрясение магнитуда эпицентр фергана ферганская область сила подземных толчков
узбекистан землетрясение магнитуда эпицентр фергана ферганская область сила подземных толчков
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,5 — где эпицентр
08:34 11.09.2023 (обновлено: 08:39 11.09.2023)
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 244 км в юго-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Сегодня на территории Узбекистана в 06.54 по местному времени (11.09.2023 года, 01:54 по Гринвичу) произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр
Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр — Ферганская область, город Фергана. Магнитуда — 4,5, глубина 5 км.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ферганская область: 4 балла, 17 км;
Андижанская область: 2-3 балла, 78 км;
Наманганская область: 2 балла, 86 км.