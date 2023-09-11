https://uz.sputniknews.ru/20230911/uzbekistan-zemletryaseniye-magnituda-epitsentr-38755052.html

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,5 — где эпицентр

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,5 — где эпицентр

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 244 км в юго-восточном направлении

2023-09-11T08:34+0500

2023-09-11T08:34+0500

2023-09-11T08:39+0500

узбекистан

землетрясение

ферганская область

фергана

магнитуда

эпицентр

андижанская область

наманганская область

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Сегодня на территории Узбекистана в 06.54 по местному времени (11.09.2023 года, 01:54 по Гринвичу) произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр — Ферганская область, город Фергана. Магнитуда — 4,5, глубина 5 км. Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

узбекистан

ферганская область

фергана

андижанская область

наманганская область

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узбекистан землетрясение магнитуда эпицентр фергана ферганская область сила подземных толчков