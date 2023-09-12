https://uz.sputniknews.ru/20230912/kazan-samarkand-pryamoy-reys-aviakompaniya-38796967.html

Из Самарканда в Казань откроется прямой авиарейс — расписание

Из Самарканда в Казань откроется прямой авиарейс — расписание

Татарстанская авиакомпания открывает прямые рейсы из Казани в Самарканд

2023-09-12T11:41+0500

2023-09-12T11:41+0500

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узбекистан

самарканд

татарстан

казань

прямой рейс

самолет

расписание

общество

экономика

туризм

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Татарстанский авиаперевозчик "ЮВТ Аэро" с 24 сентября впервые открывает международный рейс по направлению в Самарканд, сообщает пресс-служба Air Marakanda. Полеты будут осуществлять один раз в неделю – по воскресеньям по следующему расписанию:Также там добавили, что открытие рейса позволит усилить экономические, промышленные и культурно-туристические связи между Узбекистаном и Татарстаном.Ранее Sputnik сообщал о том, что российская "Победа" будет выполнять полеты в Узбекистан по новым маршрутам.

узбекистан

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татарстан

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