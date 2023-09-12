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Из Самарканда в Казань откроется прямой авиарейс — расписание
Из Самарканда в Казань откроется прямой авиарейс — расписание
Татарстанская авиакомпания открывает прямые рейсы из Казани в Самарканд
2023-09-12T11:41+0500
2023-09-12T11:41+0500
2023-09-12T11:46+0500
узбекистан
самарканд
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экономика
туризм
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Татарстанский авиаперевозчик "ЮВТ Аэро" с 24 сентября впервые открывает международный рейс по направлению в Самарканд, сообщает пресс-служба Air Marakanda. Полеты будут осуществлять один раз в неделю – по воскресеньям по следующему расписанию:Также там добавили, что открытие рейса позволит усилить экономические, промышленные и культурно-туристические связи между Узбекистаном и Татарстаном.Ранее Sputnik сообщал о том, что российская "Победа" будет выполнять полеты в Узбекистан по новым маршрутам.
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узбекистан самарканд татарстан казань прямой рейс самолет расписание общество экономика туризм
Из Самарканда в Казань откроется прямой авиарейс — расписание
11:41 12.09.2023 (обновлено: 11:46 12.09.2023)
Татарстанская авиакомпания открывает прямые рейсы из Казани в Самарканд. Самолеты будут летать один раз в неделю.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Татарстанский авиаперевозчик "ЮВТ Аэро" с 24 сентября впервые открывает международный рейс по направлению в Самарканд, сообщает пресс-служба Air Marakanda.
Полеты будут осуществлять один раз в неделю – по воскресеньям по следующему расписанию:
Вылет из Казани в 22.35 — прибытие в Самарканд в 04.15 (в воскресенье).
Вылет из Самарканда в 05.15 — прибытие в аэропорт Казани в 06.55.
"Время для каждого аэропорта указано местное. Путь между городами займет порядка 3 часов", — уточнили в пресс-службе Air Marakanda.
Также там добавили, что открытие рейса позволит усилить экономические, промышленные и культурно-туристические связи между Узбекистаном и Татарстаном.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российская "Победа" будет выполнять полеты в Узбекистан по новым маршрутам.