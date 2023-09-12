https://uz.sputniknews.ru/20230912/seysmolog-sng-texnologii-prognozirovaniye-zemletryaseniya-38795126.html

Сейсмологов стран СНГ ознакомят с новейшими технологиями прогнозирования землетрясений

Сейсмологов стран СНГ ознакомят с новейшими технологиями прогнозирования землетрясений

В Ташкенте впервые проходит XVII Международная Школа молодых сейсмологов государств – участников СНГ

2023-09-12T11:05+0500

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узбекистан

ташкент

школа

ученые

молодые ученые

сейсмолог

академия наук узбекистана

землетрясение

общество

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Молодых ученых стран СНГ ознакомят с принципами различных видов обнаружения сейсмических источников и их анализом, уникальным опытом и современными подходами к оценке сейсмической опасности в сейсмоактивных горных районах, прогнозированию землетрясений. Об этом сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана. Практические семинары проводятся в рамках XVII Международной Школы молодых сейсмологов государств — участников СНГ, которая проходит в Ташкенте с 11 по 15 сентября. Кроме того, пройдут практические занятия по подбору уравнений для гашения сейсмических колебаний.Организаторами мероприятия являются Институт сейсмологии Академии наук, Академия наук, Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, а также Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук", Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ."Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательноДолой панику: 3 совета, как вести себя во время землетрясения

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