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Сейсмологов стран СНГ ознакомят с новейшими технологиями прогнозирования землетрясений
Сейсмологов стран СНГ ознакомят с новейшими технологиями прогнозирования землетрясений
В Ташкенте впервые проходит XVII Международная Школа молодых сейсмологов государств – участников СНГ
2023-09-12T11:05+0500
2023-09-12T11:05+0500
2023-09-12T12:02+0500
узбекистан
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молодые ученые
сейсмолог
академия наук узбекистана
землетрясение
общество
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Молодых ученых стран СНГ ознакомят с принципами различных видов обнаружения сейсмических источников и их анализом, уникальным опытом и современными подходами к оценке сейсмической опасности в сейсмоактивных горных районах, прогнозированию землетрясений. Об этом сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана. Практические семинары проводятся в рамках XVII Международной Школы молодых сейсмологов государств — участников СНГ, которая проходит в Ташкенте с 11 по 15 сентября. Кроме того, пройдут практические занятия по подбору уравнений для гашения сейсмических колебаний.Организаторами мероприятия являются Институт сейсмологии Академии наук, Академия наук, Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, а также Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук", Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ."Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательноДолой панику: 3 совета, как вести себя во время землетрясения
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узбекистан ташкент международная школа молоые ученые сейсмологи снг семинары сейсмические источники анализ сейсмические колебания
узбекистан ташкент международная школа молоые ученые сейсмологи снг семинары сейсмические источники анализ сейсмические колебания
Сейсмологов стран СНГ ознакомят с новейшими технологиями прогнозирования землетрясений
11:05 12.09.2023 (обновлено: 12:02 12.09.2023)
В Ташкенте впервые проходит XVII Международная Школа молодых сейсмологов государств — участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Молодых ученых стран СНГ ознакомят с принципами различных видов обнаружения сейсмических источников и их анализом, уникальным опытом и современными подходами к оценке сейсмической опасности в сейсмоактивных горных районах, прогнозированию землетрясений. Об этом сообщает пресс-служба Академии наук
Узбекистана.
Практические семинары проводятся в рамках XVII Международной Школы молодых сейсмологов государств — участников СНГ, которая проходит в Ташкенте с 11 по 15 сентября.
"Подобное мероприятие проводится в нашей стране впервые. Молодые ученые выступают со своими докладами, обмениваются знаниями и опытом с зарубежными коллегами. Такое взаимодействие поможет им расширить свои познания в данной области и стать квалифицированными специалистами", — отметил Зухриддин Шукуров, старший научный сотрудник Института сейсмологии имени Г. О. Мавлонова АН Узбекистана.
Кроме того, пройдут практические занятия по подбору уравнений для гашения сейсмических колебаний.
Организаторами мероприятия
являются Институт сейсмологии Академии наук, Академия наук, Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, а также Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук", Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.