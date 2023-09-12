https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-nedvijimost-kuplya-prodaja-arenda-38826551.html

В каком регионе Узбекистана активнее всего покупают и продают недвижимость

В каком регионе Узбекистана активнее всего покупают и продают недвижимость

Эксперты Центра экономических исследований и реформ подвели итоги августа: сделок купли-продажи жилья стало больше, аренда подросла.

2023-09-12T15:53+0500

2023-09-12T15:53+0500

2023-09-12T16:34+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В августе 2023 года продажи недвижимости в Узбекистане выросли на 12,8 %, количество зарегистрированных сделок купли-продажи составило 28 тыс. Это почти на 3 тыс. больше, чем в июле, сообщает служба по связям с общественностью Центра экономических исследований и реформ.Лидерами стали Наманганская (рост на 33 %), Сурхандарьинская (на 27 %) и Самаркандская (25 %) области. Рынок аренды жилья в ТашкентеОбъем продаж за август вырос на 10 % и составил 7,5 тыс. квартир. Относительно августа прошлого года, количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 6 %.Средняя стоимость аренды за 1 кв. м. в Ташкенте выросла на 2 % и составила $8,9.Самые высокие цены отметили в Шайхантахурском ($11,3 за 1 кв. м), Яккасарайском ($11) и Мирабадском ($11,5) районах столицы. При этом аренда растет в Шайхантахурском (+5,4 %), Сергелийском (+4,8 %), Алмазарском (+4,5 %) районах. Между тем снижение на 1 % отметили в Мирабадском районе.Аренда квартир в Ташкенте остается наиболее доступной в Учтепинском ($7,1), Сергелийском ($6,7) и Бектемирском ($5,6) районах. По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость аренды в Ташкенте выросла на 2,3 %. При этом, с начала года средняя стоимость аренды уменьшилась почти на 13,1 %.Вторичный рынок недвижимостиВпервые с начала года на вторичном рынке недвижимости квартиры подешевели. В августе средняя цена квадратного метра жилья снизилась на 0,7 %, в то время, как по отношению к прошлому году цены на вторичку выросли на 22 %.Напротив, Ташкенте цены на вторичное жилье в августе продолжили рост и увеличились за месяц на 1,9 % против 1,5 % в июле.Активно цены растут в Учтепинском — 3,6 %, Чиланзарском — 3 % и Яккасарайском — 2,9 % районах.По сравнению с августом прошлого года, средние цены на вторичку в столице Узбекистана выросли на 31,6 %.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн.

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