https://uz.sputniknews.ru/20230818/uzbekistan-istoriya-nedvijimost-proverka-onlayn-38000352.html

В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн — рассказываем как

В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн — рассказываем как

Регламент оказания госуслуги по предоставлению сведений об истории недвижимого имущества утвержден правительственным постановлением

2023-08-18T16:51+0500

2023-08-18T16:51+0500

2023-08-18T17:31+0500

узбекистан

недвижимость

епигу

постановление

правительство

история

документы

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн, сообщает Norma.Для получения данной госуслуги нужно подать заявку одним из следующих способов:При этом необходимо заполнить опросник, в том числе с указанием кадастрового номера недвижимости, а также оплатить 0,5 БРВ.Результаты предоставляются в течение 3 рабочих дней.В справке отражаются:Ранее мы сообщали, что в Узбекистане увеличиваются продажи недвижимости и где жилье покупают больше.В июле рынок недвижимости Узбекистана вырос на 5,5 %, рассказали в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР).Так, количество сделок купли-продажи недвижимости составило почти 25 тыс., что на 5,5 % больше, чем в июне. Наибольший рост отмечен в Андижанской — на 19,5 %, Сырдарьинской — 16,8 % и Джизакской областях — 16,5 %. По сравнению с июлем прошлого года продажи жилья выросли на 22,7 %.Кроме того, наиболее высокие темпы роста отмечены в Каракалпакстане — на 96 %, Бухарской — 48 % и Сырдарьинской областях — 35 %.

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