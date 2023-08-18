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https://uz.sputniknews.ru/20230818/uzbekistan-istoriya-nedvijimost-proverka-onlayn-38000352.html
В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн — рассказываем как
В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн — рассказываем как
Регламент оказания госуслуги по предоставлению сведений об истории недвижимого имущества утвержден правительственным постановлением
2023-08-18T16:51+0500
2023-08-18T17:31+0500
узбекистан
недвижимость
епигу
постановление
правительство
история
документы
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн, сообщает Norma.Для получения данной госуслуги нужно подать заявку одним из следующих способов:При этом необходимо заполнить опросник, в том числе с указанием кадастрового номера недвижимости, а также оплатить 0,5 БРВ.Результаты предоставляются в течение 3 рабочих дней.В справке отражаются:Ранее мы сообщали, что в Узбекистане увеличиваются продажи недвижимости и где жилье покупают больше.В июле рынок недвижимости Узбекистана вырос на 5,5 %, рассказали в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР).Так, количество сделок купли-продажи недвижимости составило почти 25 тыс., что на 5,5 % больше, чем в июне. Наибольший рост отмечен в Андижанской — на 19,5 %, Сырдарьинской — 16,8 % и Джизакской областях — 16,5 %. По сравнению с июлем прошлого года продажи жилья выросли на 22,7 %.Кроме того, наиболее высокие темпы роста отмечены в Каракалпакстане — на 96 %, Бухарской — 48 % и Сырдарьинской областях — 35 %.
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узбекистан недвижимость правительство постановление история недвижимости госуслуга епигу справка дата госрегистрации документ заявка
узбекистан недвижимость правительство постановление история недвижимости госуслуга епигу справка дата госрегистрации документ заявка

В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн — рассказываем как

16:51 18.08.2023 (обновлено: 17:31 18.08.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановВысотные здания на территории комплекса Ташкент-сити.
Высотные здания на территории комплекса Ташкент-сити. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Регламент оказания госуслуги по предоставлению сведений об истории недвижимого имущества утвержден правительственным постановлением.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн, сообщает Norma.
Для получения данной госуслуги нужно подать заявку одним из следующих способов:
путем посещения ЦГУ (Центр госуслуг);
через ЕПИГУ;
посредством сайта davreestr.uz.
При этом необходимо заполнить опросник, в том числе с указанием кадастрового номера недвижимости, а также оплатить 0,5 БРВ.
Результаты предоставляются в течение 3 рабочих дней.
В справке отражаются:
действующие и предыдущие права на недвижимость (сведения о годах постройки и изменениях в квадратуре площади);
дата госрегистрации;
вид правоустанавливающего документа, орган и дата его выдачи.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистане увеличиваются продажи недвижимости и где жилье покупают больше.
В июле рынок недвижимости Узбекистана вырос на 5,5 %, рассказали в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
Так, количество сделок купли-продажи недвижимости составило почти 25 тыс., что на 5,5 % больше, чем в июне. Наибольший рост отмечен в Андижанской — на 19,5 %, Сырдарьинской — 16,8 % и Джизакской областях — 16,5 %. По сравнению с июлем прошлого года продажи жилья выросли на 22,7 %.
Кроме того, наиболее высокие темпы роста отмечены в Каракалпакстане — на 96 %, Бухарской — 48 % и Сырдарьинской областях — 35 %.
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