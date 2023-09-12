https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-stochnyye-vody-ochischeniye-predpriyatiya-38793657.html

В Узбекистане предприятия обязали очищать сточные воды

В Узбекистане предприятия обязали очищать сточные воды

В стране утвердили нормы по строительству и реконструкции локальных очистных сооружений на предприятиях, которые сбрасывают сточные воды.

2023-09-12T10:47+0500

2023-09-12T10:47+0500

2023-09-12T11:44+0500

экология

общество

узбекистан

предприятия

сточные воды

очистка

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На более чем 60 предприятиях Узбекистана восстанавливают локальные очистные сооружения, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Число предприятий, где ведут работы по восстановлению локальных очистных сооружений:Это позволит предотвратить ежедневный сброс в окружающую среду 73,2 тыс. кубометров неочищенных сточных вод. За год это составит 21,9 млн кубометров. В результате качество воды в открытых водоемах улучшится.Кроме того, в 2023-2025 годах планируют установление санитарно-защитных зон 34 поверхностных природных водных объектов — рек, саев и естественных озер по всей стране. Для справки: Санитарно-защитная зона — это специальная территория с особым режимом использования вокруг объектов и производств, которые воздействуют на окружающую среду и здоровье человека.В ведомстве также напомнили, что в Узбекистане определили территории, где уровень подземных вод снизился на 5 метров. Там ввели мораторий на бурение скважин и использование подземных вод. В частности, речь идет о Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане планируют внедрить финские водоочистительные технологии.

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