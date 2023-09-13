https://uz.sputniknews.ru/20230913/futbol-uzbekistan-meksika-rezultat-38848094.html

Как завершился футбольный матч Узбекистан — Мексика

Как завершился футбольный матч Узбекистан — Мексика

Сборная Узбекистана провела товарищеский матч с мексиканской командой. Встреча прошла в Атланте.

2023-09-13T08:43+0500

2023-09-13T08:43+0500

2023-09-13T09:43+0500

спорт

узбекистан

футбол

товарищеский матч

ничья

мексика

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сыграла в товарищеском матче против Мексики в Атланте. Игра закончилась вничью, со счетом 3:3.Счет в игре открыла сборная Узбекистана — на 18-й минуте встречи Бабур Абдухоликов поразил ворота соперника. На 21-й минуте игрок сборной Мексики Рауль Хименес сравнял счет. Перед перерывом сборная Узбекистана вышла вперед во второй раз — гол забил Азизбек Тургунбоев.Еще два гола были забиты к концу игры — на 81-й и 89-й минутах игроками мексиканской команды. Однако сборная Узбекистана избежала поражения благодаря голу Отабека Шукурова на 2-й добавленной минуте.

https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-iran-futbol-u-23-foto-video-38844580.html

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