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https://uz.sputniknews.ru/20230913/futbol-uzbekistan-meksika-rezultat-38848094.html
Как завершился футбольный матч Узбекистан — Мексика
Как завершился футбольный матч Узбекистан — Мексика
Сборная Узбекистана провела товарищеский матч с мексиканской командой. Встреча прошла в Атланте.
2023-09-13T08:43+0500
2023-09-13T09:43+0500
спорт
узбекистан
футбол
товарищеский матч
ничья
мексика
фото
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сыграла в товарищеском матче против Мексики в Атланте. Игра закончилась вничью, со счетом 3:3.Счет в игре открыла сборная Узбекистана — на 18-й минуте встречи Бабур Абдухоликов поразил ворота соперника. На 21-й минуте игрок сборной Мексики Рауль Хименес сравнял счет. Перед перерывом сборная Узбекистана вышла вперед во второй раз — гол забил Азизбек Тургунбоев.Еще два гола были забиты к концу игры — на 81-й и 89-й минутах игроками мексиканской команды. Однако сборная Узбекистана избежала поражения благодаря голу Отабека Шукурова на 2-й добавленной минуте.
https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-iran-futbol-u-23-foto-video-38844580.html
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спорт узбекистан мексика игра футбол товарищеский матч фото
спорт узбекистан мексика игра футбол товарищеский матч фото

Как завершился футбольный матч Узбекистан — Мексика

08:43 13.09.2023 (обновлено: 09:43 13.09.2023)
© Ассоциация футболаСборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
© Ассоциация футбола
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Сборная Узбекистана провела товарищеский матч с мексиканской командой. Встреча прошла в Атланте.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сыграла в товарищеском матче против Мексики в Атланте. Игра закончилась вничью, со счетом 3:3.
Счет в игре открыла сборная Узбекистана — на 18-й минуте встречи Бабур Абдухоликов поразил ворота соперника. На 21-й минуте игрок сборной Мексики Рауль Хименес сравнял счет.
Перед перерывом сборная Узбекистана вышла вперед во второй раз — гол забил Азизбек Тургунбоев.
Еще два гола были забиты к концу игры — на 81-й и 89-й минутах игроками мексиканской команды. Однако сборная Узбекистана избежала поражения благодаря голу Отабека Шукурова на 2-й добавленной минуте.
© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Узбекистан
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© Ассоциация футбола
© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Узбекистан
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Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Узбекистан
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© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Узбекистан
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© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Узбекистан
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© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Узбекистан
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© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Узбекистан
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