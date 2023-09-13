Как завершился футбольный матч Узбекистан — Мексика
08:43 13.09.2023 (обновлено: 09:43 13.09.2023)
© Ассоциация футболаСборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой
© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана провела товарищеский матч с мексиканской командой. Встреча прошла в Атланте.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сыграла в товарищеском матче против Мексики в Атланте. Игра закончилась вничью, со счетом 3:3.
Счет в игре открыла сборная Узбекистана — на 18-й минуте встречи Бабур Абдухоликов поразил ворота соперника. На 21-й минуте игрок сборной Мексики Рауль Хименес сравнял счет.
Перед перерывом сборная Узбекистана вышла вперед во второй раз — гол забил Азизбек Тургунбоев.
Еще два гола были забиты к концу игры — на 81-й и 89-й минутах игроками мексиканской команды. Однако сборная Узбекистана избежала поражения благодаря голу Отабека Шукурова на 2-й добавленной минуте.
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