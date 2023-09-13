https://uz.sputniknews.ru/20230913/mirziyoyev-dushanbye-vstrecha-lidery-sentralnaya-aziya-38858049.html

Мирзиёев поедет в Таджикистан на встречу глав государств ЦА

Мирзиёев поедет в Таджикистан на встречу глав государств ЦА

В ходе встречи лидеров стран Центральной Азии в Душанбе, которая пройдет 14-15 сентября, запланировано проведение свыше 10 мероприятий, а также подписание пакета документов.

2023-09-13T14:05+0500

2023-09-13T14:05+0500

2023-09-13T14:41+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

душанбе

визит

таджикистан

встреча

глава государства

центральная азия

политика

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе для участия в Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и в саммите Международного фонда спасения Арала, сообщает пресс-служба президента.Они пройдут 14-15 сентября. Мирзиёев выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата, говорится в сообщении.В ходе Пятой Консультативной встречи главы государств Центральной Азии обсудят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и перспективы регионального взаимодействия.Также запланировано проведение свыше 10 мероприятий и подписание пакета документов.

узбекистан

душанбе

таджикистан

центральная азия

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