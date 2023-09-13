https://uz.sputniknews.ru/20230913/mirziyoyev-dushanbye-vstrecha-lidery-sentralnaya-aziya-38858049.html
Мирзиёев поедет в Таджикистан на встречу глав государств ЦА
Мирзиёев поедет в Таджикистан на встречу глав государств ЦА
В ходе встречи лидеров стран Центральной Азии в Душанбе, которая пройдет 14-15 сентября, запланировано проведение свыше 10 мероприятий, а также подписание пакета документов.
2023-09-13T14:05+0500
2023-09-13T14:05+0500
2023-09-13T14:41+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
душанбе
визит
таджикистан
встреча
глава государства
центральная азия
политика
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе для участия в Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и в саммите Международного фонда спасения Арала, сообщает пресс-служба президента.Они пройдут 14-15 сентября. Мирзиёев выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата, говорится в сообщении.В ходе Пятой Консультативной встречи главы государств Центральной Азии обсудят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и перспективы регионального взаимодействия.Также запланировано проведение свыше 10 мероприятий и подписание пакета документов.
узбекистан
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев визит таджикистан глава государства центральная азия политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев визит таджикистан глава государства центральная азия политика
Мирзиёев поедет в Таджикистан на встречу глав государств ЦА
14:05 13.09.2023 (обновлено: 14:41 13.09.2023)
В ходе встречи лидеров стран Центральной Азии в Душанбе, которая пройдет 14-15 сентября, запланировано проведение свыше 10 мероприятий, а также подписание пакета документов. Кроме того, глава Узбекистана примет участие в саммите Международного фонда спасения Арала.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе для участия в Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и в саммите Международного фонда спасения Арала, сообщает пресс-служба
президента.
Они пройдут 14-15 сентября.
Мирзиёев выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата, говорится в сообщении.
В ходе Пятой Консультативной встречи главы государств Центральной Азии обсудят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и перспективы регионального взаимодействия.
Также запланировано проведение свыше 10 мероприятий и подписание пакета документов.